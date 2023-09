Cambiano canale e orario della Finale di volley Italia-Polonia! Nuovo palinsesto, programma in chiaro, streaming

L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale scenderà in campo al PalaEur di Roma, sostenuta da 10.000 tifosi, per fronteggiare i biancorossi nell’incontro che metterà in palio il titolo continentale. Gli azzurri cercheranno di ripetere il trionfo di due anni fa e andranno a caccia dell’ottavo sigillo nella storia, mentre gli avversari puntano al secondo trofeo europeo dopo quello del 2009. Si preannuncia un confronto totale, equilibrato, avvincente, appassionante e aperto a ogni risultato.

Italia e Polonia si fronteggiarono dodici mesi fa nell’atto conclusivo dei Mondiali, vinto proprio dagli uomini del CT Fefé De Giorgi per 3-1. I ragazzi di coach Nikola Grbic meditano vendetta, trascinati dal fuoriclasse Wilfredo Leon e dall’opposto Lukasz Kaczmarek. I Campioni del Mondo e d’Europa risponderanno con la regia di Simone Giannelli, le fiondate di Yuri Romanò, l’equilibrio di Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, la solidità di Fabio Balaso, i muri di Gianluca Galassi e Leandro Mosca (salvo un recupero di Roberto Russo).

L’appuntamento è per sabato 16 settembre, è stato definito ufficialmente l’orario d’inizio dell’incontro: primo servizio alle ore 21.00. C’è stata una lieve modifica rispetto all’annuncio di ieri sera che prevedeva l’avvio alle ore 21.15. L’evento godrà della massima copertura televisiva: l’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Rai 1, gratis e in chiaro. L’importanza della partita, il fatto che si giochi a Roma e che in tribuna sarà presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, hanno contribuito alla “promozione” da parte del network pubblico.

La Rai aveva scelto Rai 2 per i match precedenti, a parte per il quarto di finale contro l’Olanda andato su RaiSportHD poiché su Rai 1 c’era la diretta di Italia-Ucraina di calcio (non si volevano occupare contemporaneamente i primi due canali con lo sport). Il palinsesto è stato dunque rivoluzionato, con la diretta di Italia-Polonia prevista su Rai 1 nella prima serata di sabato e dunque lo slittamento degli originariamente previsti TIM Music Awards, che verranno registrati e poi trasmessi domenica sera sulla prima rete.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, Finale degli Europei 2023 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Arena; in diretta streaming su Rai Play, Sky Go, NOW, Euro Volley Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA, FINALE EUROPEI VOLLEY 2023

Sabato 16 settembre

Ore 21.00 Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 1 e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli