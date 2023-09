Mountain bike: i convocati dell’Italia per il Test Event di Parigi

Appuntamento importante domenica 24 settembre: in Francia, sulla collina artificiale di Elancourt, nei pressi di Saint-Quentin-en-Yvelines va in scena il Test Event olimpico per quanto riguarda la mountain bike.

A meno di un anno dai Giochi di Parigi i vari corridori si testano sul percorso che assegnerà le medaglie per quanto riguarda il cross country.

Questi i convocati dell’Italia:

AVONDETTO SIMONE – WILIER‑PIRELLI FACTORY TEAM XCO

BRAIDOT DANIELE – CS CARABINIERI OLYMPIA VITTORIA

BRAIDOT LUCA – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

COLLEDANI NADIR – SANTA CRUZ ROCKSHOX PRO TEAM

SPECIA GIADA – WILIER‑PIRELLI FACTORY TEAM XCO

TEOCCHI CHIARA – KTM ‑ PROTEK ‑ ELETTROSYSTEM

ZANOTTI JURI – TEAM BMC

Photo LiveMedia/Roberto Tommasini