Vuelta a España 2023, Juan Ayuso: “Non perdere tempo oggi è un ottimo risultato”

Non esulta solamente la Jumbo-Visma al termine dell’ottava tappa della Vuelta a España 2023. I sorrisi, infatti, sono tanti anche in casa UAE Emirates. In vetta a Xorret de Catí la squadra emiratina infatti ha piazzato tre uomini nella top-10, con Juan Ayuso che si è comportato benissimo chiudendo terzo alle spalle di Remco Evenepoel e del vincitore Primoz Roglic.

Le sue parole all’arrivo: “È stata una tappa davvero dura. Le gambe non andavano bene a metà giornata, ma la squadra si è unita a me e ha fatto un ottimo lavoro”. E ancora: “Roglic è uno dei migliori al mondo in questo tipo di arrivi e Remco è anche veloce, quindi stare con loro e non perdere tempo è un buon risultato”.

