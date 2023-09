Pagelle di oggi Vuelta a EspaÃ±a 2023: Rui Costa torna grande a dieci anni da Firenze, Evenepoel stanco

PAGELLE QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Rui Costa, voto 10: a dieci anni dai fasti di Firenze, quando conquistò la maglia iridata, il fortissimo portoghese trova la prima vittoria alla Vuelta. Corre con classe ed intelligenza, qualità che non gli sono mai mancate. Marca gli avversari, si gestisce al meglio e allo sprint domina, facendo esultare la sua Intermarché – Circus – Wanty e trionfando a quasi 37 anni.

Lennard Kamna, voto 6: sfortuna sì, ma l’errore è suo. Aveva trovato nuovamente il modo per fare il colpaccio il teutonico della Bora-hansgrohe, vicinissimo al secondo successo di tappa. Raggiunge la coppia al comando, la sorprende in discesa e poi cade, rovinando tutto. Riesce a rientrare ma deve accontentarsi della seconda piazza.

Santiago Buitrago, voto 7: dopo la caduta della prima settimana sembra aver ritrovato la gamba giusta. Trova la fuga, prova più volte ad andar via in solitaria, ma non ne ha per staccare i rivali e deve accontentarsi della terza posizione.

Remco Evenepoel, voto 7: l’avevamo capito sin da ieri, ora, dopo che è uscito di classifica, proverà in ogni modo ad andare all’attacco, probabilmente appena ne avrà la possibilità. Scatenato anche oggi, la Jumbo-Visma non lascia spazio, poi riesce a trovare la fuga giusta ma sul finale esaurisce le energie e deve accontentarsi della quarta piazza.

Juan Ayuso, voto 7: è l’unico che in qualche modo ci sta provando in questi giorni. Da fare i complimenti al giovane iberico della UAE Emirates che tenta in ogni modo di lanciare l’assalto al podio, al momento senza risultati.

Jumbo-Visma, voto 7,5: percorsi differenti, velocità opposte, attacchi da tutti i lati, ma lo squadrone neerlandese appare inscalfibile, come ammesso anche dai rivali. Kuss-Vingegaard-Roglic al momento troppo più forti.

