Vuelta a España 2023 in tv oggi: orari di inizio e fine martedì 5 settembre, programma, streaming

Dopo la giornata di riposo di ieri, la Vuelta a España 2023 riprenderà questo pomeriggio con la decima frazione, ovvero la cronometro individuale di 25,8 chilometri con partenza e arrivo a Valladolid.

Nella prova contro il tempo odierna il primo corridore (Callum Scotson) partirà alle ore 14.01, mentre l’ultimo, ossia il leader della classifica generale Sepp Kuss, prenderà il via alle ore 17:02. Nel complesso sarà una cronometro abbastanza facile, ma attenzione allo strappetto di 500 metri al 7,1% di pendenza media che sarà presente intorno al km 7.

La decima frazione della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:15 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:15. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 13:45.

PROGRAMMA DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Martedì 5 settembre

Decima tappa: Valladolid-Valladolid (25,8 km) (ITT)

Orario di partenza primo corridore: 13:57

Orario d’arrivo ultimo corridore: 17.30 circa

DECIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Foto: LaPresse