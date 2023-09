Calendario Europei volley 2023 oggi: orari partite 5 settembre, programma, tv, streaming

Oggi, martedì 5 settembre, si terranno otto match della prima fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile. Siamo arrivati alle battute finali di questa prima fase ed ogni incontro risulta decisivo per il discorso qualificazione. Andiamo dunque a presentare il programma odierno.

Si parte alle 16.00 con Grecia-Francia: i primi sono alla disperata caccia di un successo per sperare nella qualificazione mentre i secondi vorranno riscattare la sconfitta contro la Romania per consolidare il primo posto. Seguirà alle 16.30 Spagna-Ucraina, che può diventare uno spareggio per il passaggio del turno.

Alle 17.00 si continua con Paesi Bassi-Macedonia del Nord, seguita alle 18.00 da Belgio-Estonia, match del girone dell’Italia. Turchia-Israele delle ore 19.00 sarà un’altra partita decisiva per la qualificazione, mentre alle 19.30 Slovenia e Bulgaria giocheranno con la consapevolezza della qualificazione già ottenuta.

Alle 20.00 scenderà in campo la Polonia che sfiderà la modesta Danimarca per mantenere l’imbattibilità nel raggruppamento. Il programma sarà chiuso alle 21.00 da Serbia-Germania, sfida che appare come un vero e proprio spareggio per il secondo posto alle spalle degli azzurri nel girone A.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming di oggi martedì 5 settembre agli Europei 2023 di volley maschile. Serbia-Germania sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD ed in diretta streaming su Rai Play. Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming su Euro Volley Tv.

CALENDARIO EUROPEI VOLLEY OGGI

16.00 Grecia-Francia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

16.30 Spagna-Ucraina(diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.00 Paesi Bassi-Macedonia del Nord (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 Estonia-Belgio(diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 Israele-Turchia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.30 Bulgaria-Slovenia (diretta streaming su Euro Volley Tv)

20.00 Polonia-Danimarca (diretta streaming su Euro Volley Tv)

21.00 Serbia-Germania(diretta tv su Rai Sport HD, diretta streaming su RaiPlay ed Euro Volley Tv)

PROGRAMMA EUROPEI VOLLEY OGGI: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD, solo Serbia-Germania

Diretta streaming: Rai Play, solo Serbia-Germania. Euro Volley Tv per tutte le partite.

Foto: CEV