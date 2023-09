Vuelta a EspaÃ±a 2023: il borsino della tappa di oggi. Tappa da fuga, ci prova Filippo Ganna?

La Vuelta a España 2023 è arrivata alla quindicesima frazione, quella che chiuderà la seconda settimana di corsa. 158 km nei Paesi Baschi da Pamplona a Lekunberri sulle strade tipiche di queste zone, ricche di asperità e con pochissima pianura. Dopo 110 km di continui saliscendi, sarà il Puerto de Zuarrarrate a fare la differenza: una salita di 6.3 km al 5.1% da percorrere due volte per poi lanciarsi in discesa verso il traguardo.

Disegno impegnativo e difficile da controllare, che potrebbe dunque premiare una fuga e per il quale è molto complesso indicare un favorito. Per caratteristiche del percorso e del finale noi indichiamo come principale candidato al successo Filippo Ganna. L’azzurro ha dimostrato di poter andar forte in salita e soprattutto di poter sprintare in caso di arrivo in un gruppetto ristretto e potrebbe dunque cercare il bis.

Se dovesse avere voglia e gamba per attaccare ancora, non è impensabile che Remco Evenepoel si lanci ancora alla ricerca di un successo di tappa. Se dovesse centrare la fuga non sono molti quelli che potrebbero competere con lui. Interessanti anche le chance di Rui Costa, già visto in fuga in precedenza.

La lista dei nomi da tenere d’occhio è ancora molto lunga e contiene senza dubbio il giovane Romain Gregoire, ma anche Rune Herregodts, Sergio Higuita, Oier Lazkano e l’esperto Thomas de Gendt. In chiave Italia potrebbero aver cerchiato questa tappa in rosso anche Samuele Battistella, Andrea Piccolo e Antonio Tiberi.

Se invece le squadre dei big dovessero tenere chiusa la corsa, tutto il favore del pronostico cadrebbe su Primoz Roglic, in grado di regolare l’eventuale gruppetto degli uomini di classifica in volata. Occhio anche ai suoi compagni Jonas Vingegaard e Sepp Kuss, così come a Juan Ayuso e Marc Soler.

BORSINO FAVORITI QUINDICESIMA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Filippo Ganna,

**** Remco Evenepoel, Rui Costa,

*** Romain Gregoire, Oier Lazkano, Sergio Higuita,

** Primoz Roglic, Samuele Battistella, Andrea Piccolo, Thomas de Gendt,

* Jonas Vingegaard, Antonio Tiberi, Sepp Kuss, Juan Ayuso, Marc Soler

