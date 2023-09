Vuelta a España 2023: la tappa di domani Cartagena–Collado de la Cruz de Caravaca. Percorso, altimetria, programma, orari, tv

Si svolgerà domani, domenica 3 settembre 2023, la nona tappa della 78ma edizione della Vuelta a España, ultimo Grande Giro di questa stagione di ciclismo. In questa frazione si partirà da Cartagena alle 12:39 e si arriverà, dopo 184,5 chilometri ricchi di insidie, sul traguardo di Collado de la Cruz de Caravaca.

La nona tappa della Vuelta a España 2023 si potrà vedere in diretta tv su Eurosport 1 HD (a pagamento) dalle 14:15 e in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN, sempre dalle 14:15. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale a partire dalle 12:30.

PERCORSO E ALTIMETRIA

Dopo i primi circa 45 km abbastanza tranquilli, i corridori dovranno affrontare il Puerto Casas de la Marina la Perdiz (12.1 km al 4.9% di pendenza media), prima vera salita di giornata. Una volta scollinati, si proseguirà per un tratto ricco di saliscendi che andrà avanti fino al km 175 e poi da lì comincerà l’ascesa finale, ovvero l’Alto Caravaca da la Cruz (8.2 km al 5.4% di pendenza media e con punte del 10,5%).

PROGRAMMA NONA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

Domenica 3 settembre

Nona tappa: Cartagena – Collado de la Cruz de Caravaca (184,5 km)

Orario di partenza: 12.39

Orario d’arrivo: 17.15 circa

NONA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023, DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 dalle ore 14.15

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN dalle 14.15

Diretta Live testuale: OA Sport dalle 12.30