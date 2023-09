Vuelta a España 2023: il borsino della tappa di oggi. Kämna uomo per la fuga, Roglic può provarci ancora

Andrà in scena oggi la tappa numero nove della Vuelta a España 2023. Dopo i fuochi d’artificio di ieri sullo Xorret de Catì, oggi una nuova tappa con arrivo in salita, seppur molto meno duro rispetto al precedente. Una sola salita dura prima della metà del percorso e poi traguardo in cima all’Alto Caravaca da la Cruz, ascesa di 8.2 km che sale a gradoni, con tratti molto duri alternati a tratti di contropendenza.

Il disegno, impegnativo ma non particolarmente duro, sembra essere ideale per una fuga. Il finale in salita potrebbe favorire uno scalatore particolarmente avvezzo agli attacchi da lontanissimo come Lennard Kämna, che potrebbe così completare il “trittico”, vincendo una tappa in ognuno dei Grandi Giri.

Lo stesso schema di corsa potrebbe favorire Romain Bardet, ormai fuori classifica, ma anche Einer Rubio e Jefferson Cepeda, più vicini ai “big” ma non pericolosi per i piazzamenti che contano. Potrebbe provarci ancora anche Damiano Caruso, molto attivo in questa prima settimana, ma mai veramente incisivo. Attenzione anche ad Andreas Kron, Mikaël Cherel, Sean Quinn, Javier Romo e Rui Costa.

L’unica squadra che potrebbe essere veramente interessata a tenere il gruppo dei migliori vicino alla fuga è la Jumbo-Visma, che potrebbe così provare a favorire un nuovo successo di Primoz Roglic, che ha dimostrato di essere brillante su questo tipo di finale. Il suo rivale in un eventuale sprint in salita sarebbe Remco Evenepoel, seguito da Juan Ayuso, Enric Mas e Jonas Vingegaard.

BORSINO FAVORITI NONA TAPPA VUELTA A ESPAÑA 2023

***** Lennard Kämna

**** Romain Bardet, Einer Rubio

*** Primoz Roglic, Remco Evenepoel, Damiano Caruso

** Jefferson Cepeda, Andreas Kron, Mikaël Cherel, Sean Quinn

* Juan Ayuso, Enric Mas, Jonas Vingegaard, Javier Romo, Rui Costa

Foto: LaPresse