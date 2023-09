Vuelta a España 2023, i promossi e bocciati della cronometro. Evenepoel e Roglic super, Ayuso si difende, delude Vingegaard

Nella giornata Tricolore alla Vuelta a España 2023 c’è uno dei primi importanti ribaltoni della classifica generale. La cronometro individuale di Valladolid è andata a Filippo Ganna che si è preso la rivincita dopo il Mondiale di Glasgow, ma importanti sono stati i segnali in chiave trionfo finale verso Madrid.

Il migliore, com’era pronosticabile, è stato Remco Evenepoel. Il campione del mondo della specialità che ha sfoggiato per l’occasione la maglia arcobaleno è andato a prendersi la seconda piazza guadagnando su tutti. Su Primoz Roglic, campione olimpico contro le lancette, i secondi sono stati però pochissimi: solamente venti, segno di una condizione super per lo sloveno della Jumbo-Visma.

Hanno sofferto invece gli altri due capitani dello squadrone olandese: Sepp Kuss ha pagato tanto, resistendo però in Maglia Rossa, oltre un minuto perso invece da Remco per Jonas Vingegaard, lontano dal 100% e soprattutto in una prova completamente pianeggiante e non congeniale alle sue caratteristiche.

In casa Spagna ottima difesa di Juan Ayuso che resta in scia ai migliori (addirittura settimo di giornata), soffre tanto Enric Mas che paga oltre 30” dal più giovane connazionale e 1’20” da Evenepoel. Classifica non rivoluzionata, ma che ha ricevuto uno scossone importante in apertura di questa seconda settimana.

