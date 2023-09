Vuelta a España 2023, Jumbo-Visma soddisfatta dopo la crono: “Super Kuss, bene Roglic. Speravamo meno distacco per Vingegaard”

Può gioire ancora la Jumbo-Visma anche al termine della cronometro di Valladolid. Lo squadrone neerlandese ha piazzato tre atleti tra i primi quindici e in classifica generale ne ha tre tra i primi sette.

Sepp Kuss riesce a difendere la Maglia Rossa, togliendo così pressioni agli altri due capitani Primoz Roglic, ottimo terzo oggi, e Jonas Vingegaard (apparso leggermente sottotono).

A commentare la prova il direttore sportivo Grischa Niermann: “Siamo contenti. Kuss ha corso la sua migliore cronometro di sempre. Ha mantenuto un vantaggio di tutto rispetto sul resto del gruppo e alle sue spalle abbiamo ancora altri due corridori che potrebbero contendersi la vittoria, Primoz e Jonas, dopo dieci giorni possiamo dire di essere in buona forma”.

E aggiunge: “Sfortunatamente Jonas ha disputato una cronometro non all’altezza. Speravamo in un distacco minore per lui. Con Primoz abbiamo fatto ancora una volta un ottimo lavoro in classifica”.

