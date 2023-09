Vuelta a España 2023, Joao Almeida: “Sono stato bravo, attenzione sulla tappa del Tourmalet”

UAE Emirates ancora in grandissimo spolvero alla Vuelta a España 2023. Oggi ben tre corridori nella top-10 di giornata nella cronometro di Valladolid, stesso discorso per la classifica generale.

Il migliore è stato un eccellente Joao Almeida che ha conquistato la quarta posizione, a 50” dal vincitore Filippo Ganna, ed ora è risalito in sesta piazza in graduatoria.

Le parole del portoghese: “Sono stato bravo, sono riuscito a fare un’ottima prova, quindi sono contento. Ho potuto guadagnare tempo sugli altri contendenti”.

E ancora, sulle prossime giornate: “Domani affronteremo un’altra tappa dura, non durissima ma sarà necessario essere in testa ed essere vigili. Concentreremo l’attenzione sulle prossime tappe fino alla tredicesima con l’arrivo in vetta al Tourmalet, sarà importante risparmiare energie fino a quel momento”.

Foto: Lapresse