Volley, Yuri Romanò: “Siamo usciti alla grande dai momenti di difficoltà. Contro la Francia sarà durissima”

Altra partita e altra grandissima vittoria per l’Italia agli Europei 2023 di pallavolo. In seguito al percorso netto nella fase a gironi (cinque affermazioni in cinque sfide), e dopo il successo agli ottavi di finale contro la Macedonia del Nord, gli azzurri hanno sconfitto ieri a Bari anche l’Olanda per 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) e hanno così conquistato il biglietto per le semifinali.

Al termine della partita hanno parlato i protagonisti della serata, tra cui Yuri Romanò (fonte: Federvolley): “Siamo stati davvero bravi, alle difficoltà dettate dalla partita, che ci aspettavamo, eravamo preparati e ne siamo usciti alla grande e quindi siamo soddisfatti. La firma finale è della squadra, siamo stati molto uniti dopo l’infortunio di Russo e dopo la serie di Nimir nel quarto set. Quando spingiamo forte tutti siamo molto fastidiosi per tutti”.

Ora nel penultimo atto del torneo i campioni del Mondo e d’Europa in carica dovranno vedersela con la Francia. “Sarà una partita ancora più tosta, li conosciamo bene, sappiamo cosa aspettarci e ci prepareremo al meglio”, ha dichiarato Romanò. L’italiano classe 1997 ha poi voluto concludere con un ringraziamento ai tanti tifosi presenti in Puglia: “Il pubblico di Bari ci lascerà bei ricordi, è stato meraviglioso, ha fatto un gran casino e noi ci siamo divertiti davvero tanto”.

Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi