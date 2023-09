Volley, Simone Giannelli: “Sono felice, vincere partite così difficili ci fa bene”

Altro grande successo per l’Italia agli Europei 2023 di volley. Dopo l’en plein di vittorie nella fase a gironi (5 su 5) e l’affermazione agli ottavi di finale contro la Macedonia del Nord, i campioni del Mondo e d’Europa in carica hanno battuto ieri a Bari anche l’Olanda per 3-2 (19-25, 25-17, 25-16, 23-25, 15-12) e hanno così strappato il pass per la semifinale. Ora tra gli azzurri e l’ultimo atto del torneo rimane solo la Francia: la partita tra queste due squadre si terrà giovedì 14 settembre alle ore 21:15 al PalaEur di Roma.

Dopo il match di ieri, hanno ovviamente parlato i protagonisti dell’incontro. Tra questi anche il capitano Simone Giannelli (fonte: Federvolley): “Nimir (che ieri ha conquistato 31 punti per l’Olanda, ndr) è mio grande amico e so che da solo può portare a casa 30 punti, senza nulla togliere agli altri che hanno giocato molto bene. Sono contento, vittoria sofferta, ma ci sta, non si può pretendere di vincere tutte le partite in modo facile, anzi battagliare così ci fa bene”.

L’azzurro classe 1996 è poi entrato più nel dettaglio: “Non siamo stati bravi a reagire prontamente all’infortunio di Russo nel primo set, ma Sanguinetti e Mosca sono due giovani e sono molto interessanti. Tutti quanti abbiamo sofferto qualche imprecisione di troppo in alcuni momenti. Nel quarto siamo entrati un po’ così e così e Nimir in battuta ci ha fatto break importanti e sono scappati via. Però il recupero di quello stesso quarto set è stato fondamentale, con i ragazzi subentrati abbiamo ritrovato il nostro gioco e le nostre convinzioni pur perdendo il set”.

Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi