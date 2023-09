Basket, ci lascia Brandon Hunter: l’ex giocatore NBA e Serie A muore a 42 anni

Arriva una tristissima notizia per tutti gli appassionati del basket e non solo: Brandon Hunter è deceduto, per motivi ancora da accertare, all’età di 42 anni. A comunicare la morte dell’ex giocatore NBA e della Serie A è stata la Ohio University, università per cui Hunter ha giocato dal 1999 al 2003, prima di venire chiamato alla fine del secondo giro del draft NBA.

“Siamo addolorati per la perdita della leggenda del basket dell’Ohio Brandon Hunter. I nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Brandon in questo momento“, questo l’annuncio via Twitter della Ohio University.

Nell’arco della sua carriera Hunter ha giocato con i Boston Celtics e gli Orlando Magic in NBA, ed è poi arrivato in Europa e anche in Italia, dove ha indossato, tra il 2006 al 2009, le maglie di Napoli, Livorno, Biella e Montegranaro. Complessivamente il nativo di Cincinnati ha collezionato 103 presenze in Serie A. Dopo il ritiro nel 2013, Brandon si è dedicato alla carriera da allenatore.

Credit: Ciamillo