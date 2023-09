Volley femminile, Manfredi ufficializza l’addio di Mazzanti: “Velasco uno dei candidati, ma ce ne sono 5 o 6”

Il presidente della FIPAV, Giuseppe Manfredi, in un’intervista rilasciata a Sky, ha rivelato come siano diverse le possibili alternative per il futuro della panchina azzurra di volley femminile, rendendo praticamente ufficiale la fine del ciclo da CT di Davide Mazzanti.

Il bilancio stagionale del numero 1 del volley italiano: “Quest’anno per quanto riguarda la Nazionale femminile dobbiamo comunque ammettere che è stata una stagione abbastanza deludente, bisogna cominciare a capire già da subito come rimettere in carreggiata tutto il sistema“.

Tra le tante ipotesi la più quotata al momento pare quella di Julio Velasco, che ha già allenato la Nazionale femminile nel 1997: “Velasco è una delle cinque-sei ipotesi che noi stiamo valutando, che stiamo vagliando. intanto dopo l’Europeo io ho detto che non era il caso di cambiare, perché non avevamo il tempo materiale: dopo quattro giorni si era già in campo per la qualificazione olimpica“.

Il cambio di panchina potrebbe far riavvicinare alcune giocatrici escluse dagli ultimi tornei alla maglia azzurra: “Il nuovo allenatore naturalmente valuterà tutte le carte: auguriamoci che le ragazze possano quanto prima riprendere al massimo la loro preparazione, risolvere i loro problemi fisici, ma soprattutto cominciare a fare un campionato un po’ più in tranquillità“.

Foto: LiveMedia/Lisa Guglielmi