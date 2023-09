Volley, quanti soldi si guadagnano vincendo gli Europei di volley? Assegno anche per la seconda…

L’Italia affronterà la Polonia nella Finale degli Europei 2021 di volley femminile, in programma stasera (sabato 16 settembre, ore 21.00) al PalaEur di Roma. Gli azzurri, capaci di sconfiggere la Francia per 3-0 in semifinale, cercheranno di battere anche i biancorossi per mettere le mani sull’ottavolo titolo continentale della storia, difendendo quello conquistato due anni fa a Katowice.

La nostra Nazionale dovrà superarsi contro Wilfredo Leon e compagni, capaci di eliminare Belgio, Serbia e Slovenia con un triplo 3-1. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa e completare una fantastica tripletta dopo essersi laureati Campioni d’Europa e Campioni del Mondo nelle ultime due annate agonistiche.

La partita di questa sera avrà un ben enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma avrà anche un’importante valenza economica per entrambe le Federazioni. Quanti soldi guadagna la squadra che vince gli Europei? Il montepremi ammonta a 500.000 euro: questa è la cifra rimarchevole che si porterebbe a casa l’Italia insieme al trofeo e che darebbe una mano importante all’intera Federvolley (i giocatori potrebbero meritarsi dei bonus in base al risultato). La medaglia d’argento garantisce invece 250.000 euro.

ITALIA-POLONIA, QUANTI SOLDI VALE LA FINALE DEGLI EUROPEI DI VOLLEY?

500.000 euro al vincitore, 250.000 euro al secondo classificato.

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli