Rai1 o Rai2, dove vedere Italia-Polonia, Finale Europei volley 2023: canale esatto, orario, streaming

Italia-Polonia, Finale degli Europei 2023 di volley maschile, si giocherà oggi, sabato 16 settembre (ore 21.00), al PalaEur di Roma, davanti a 10.000 spettatori pronti a trascinare gli azzurri verso la difesa del titolo continentale e la conquista dell’ottavo trofeo in questa manifestazione. La nostra Nazionale dovrà fare i conti con i formidabili biancorossi, che scenderanno in campo con il dente avvelenato dopo aver perso l’atto conclusivo degli ultimi Mondiali proprio contro gli azzurri.

Si preannuncia una partita altamente equilibrata, avvincente ed entusiasmante. Gli appassionati di pallavolo si stanno chiedendo su che canale si può vedere Italia-Polonia gratis e in chiaro. La domanda è legittima, anche perché dopo la semifinale vinta contro la Francia si è generata un po’ di confusione nei palinsesti ed è dunque giusto mettere in chiaro le cose in vista della partita di questa sera. Italia-Polonia sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Il network pubblico ha deciso di ospitare l’evento sulla prima rete, nella prima serata del sabato e con la presenza in tribuna del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà un evento veramente da non perdere e che tutti gli italiani potranno seguire comodamente. Si tratta di una novità per l’occasione perché la maggiore parte delle precedenti partite, tra cui il big match contro la Serbia nella fase a gironi e la semifinale contro la Francia, era stata trasmessa su Rai 2. Il quarto di finale contro l’Olanda era andato su RaiSportHD.

RAI 1 O RAI 2, DOVE VEDERE ITALIA-POLONIA DI VOLLEY?

Su Rai 1, a partire dalle ore 21.00 di sabato 16 settembre.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA OGGI, FINALE EUROPEI VOLLEY 2023

Sabato 16 settembre

Ore 21.00 Finale Europei volley 2023: Italia vs Polonia – Diretta tv su Rai 1, Sky Sport Uno e Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Sky Go, NOW, Euro Volley Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Photo LiveMedia/Loris Cerquiglini