Calcio a 5, Massimiliano Bellarte: “Abbiamo fatto bene tutto contro la Slovenia, dobbiamo avere fiducia”

Buona la prima per la Nazionale italiana di calcio a 5, impegnata ieri nel primo incontro del turno élite di qualificazione ai Mondiali 2024. Al PalaSele di Eboli, gli azzurri guidati da Massimiliano Bellarte si sono imposti per 3-1 contro l’insidiosa Slovenia.

Grande protagonista del confronto è stato Alex Merlim, che con i suoi gol ha trascinato la compagine tricolore, raggiungendo quota 47 gol in azzurro in 113 presenze, raggiungendo Nando Grana al quarto posto della classifica all-time. Con questo risultato, la formazione di Bellarte sale a 3 punti nella classifica del Gruppo D, in cui anche la Spagna si è imposta nel primo match 3-0 contro la Repubblica Ceca in trasferta. Saranno proprio gli iberici i prossimi rivali dell’Italia, nella partita del 20 settembre al Palacio Multiusos di Guadalajara, alle porte di Madrid.

“Le aspettative della partita erano queste, una gara difficile come è stata. Abbiamo fatto bene tutto, creando occasioni, sviluppando buone manovre per sfruttare gli uno contro uno, così come le palle inattive. Poi, la partita si è decisa su due palle sporche che siamo stati bravi a sfruttare e successivamente difendendo bene il portiere di movimento. Quando gare così vengono decise da episodi che non sono preordinati, significa che c’è grande equilibrio e a questo livello non potrebbe essere altrimenti. Sono molto soddisfatto, perché tutto è andato come volevamo: spero che questo sia un trampolino di lancio per continuare a vivere questo sogno, dobbiamo continuare ad avere fiducia“, ha raccontato il CT (Fonte: Figc).

Come da regolamento, le cinque vincitrici dei gironi si qualificano direttamente alla fase finale della rassegna iridata, mentre le quattro migliori seconde accedono agli spareggi del turno élite, che verrà sorteggiato il 25 gennaio 2024 e disputato tra l’8 e il 17 aprile, per conquistare gli ultimi due posti disponibili per il Vecchio Continente.

Foto: Eóin Noonan – UEFA