Volley, la Francia strapazza la Romania e ora attende l’Italia agli Europei

Pronostico rispettato nel secondo quarto di finale dei Campionati Europei di pallavolo maschile 2023, con la Francia che si prende la sua rivincita vincendo per 3-0 (25-22, 25-14, 27-25) contro la Romania, che li aveva battuti nella fase a gironi. I Campioni Olimpici entrano tra le prime quattro d’Europa e attendono la vincente della sfida tra Italia e Paesi Bassi.

Proprio come nell’incontro del girone è la Romania a partire con le marce più alte, guidando il primo set per lungo tempo. Alla Francia serve una decisa accelerazione nel finale, guidata dagli attacchi di Jean Patry, per rimettere a posto il punteggio e portarsi sull’1-0 con un 25-22.

La Romania, precisa e combattiva del primo set, scompare improvvisamente nel secondo parziale, che diventa ben presto un assolo transalpino. Il parziale di 6-0 con cui inizia il set è una pietra tombale su un parziale giocato in maniera distratta dalla Romania e che la Francia chiude 25-14.

Proprio quando il match sembra ormai indirizzato definitivamente su binari favorevoli ai francesi, la Romania confeziona una partenza perfetta nel terzo parziale, iniziando sullo 0-5. La Francia ci mette qualche minuto a ricomporsi ed a lanciare la lenta ma inesorabile rimonta. Il pareggio arriva solo sul 24-24, giusto in tempo per andare ai vantaggi e chiudere il match sul 27-25.

Jean Patry chiude il match da top scorer con 14 punti ed il 59% in attacco. Partita straordinaria anche del centrale Nicholas Le Goff, che mette a tabellino 9 punti, ottenuti con 8 attacchi ed il 100% in questo fondamentale. Per la Romania non bastano gli 11 di Robert Adrian Aciobanitei.

Foto: CEV