Volley, Lucchetta tuona contro Egonu: “Ha riempito la valigia di soldi in Turchia, ma non tecnicamente”

Il brutto risultato degli Europei è ormai alle spalle, ma il torneo pre-olimpico che è ormai alle porte fa sì che non si plachi il polverone intorno alla Nazionale Italiana di volley e soprattutto intorno a Paola Egonu, giocatrice di riferimento delle azzurre e che da anni ormai divide l’opinione pubblica.

Stavolta ad intervenire sul caso, usando parole estremamente dure sull’opposta, è stato Andrea Lucchetta. L’ex-nazionale azzurro, da anni voce del volley in tv, è intervenuto durante la trasmissione ‘Radio anch’io: Sport’ su Rai Radio 1: “Si è fermata. È andata in Turchia per riempire la sua valigia di soldoni, ma doveva riempirla anche tecnicamente”.

Questo il primo lapidario commento di Lucchetta, che ha poi continuato: “È un’atleta di interesse internazionale, penso sia la quarta giocatrice nel suo ruolo. Deve continuare il suo percorso di crescita e Guidetti è un tecnico che riesce a dare gli strumenti giusti. Paola invece si è fermata”.

“Pressioni psicologiche non ci devono essere – ha poi concluso – bisogna avere degli obiettivi ben chiari. Rivelo una fragilità di gestione della sua immagine. Come giocatrice poi ci sono delle problematiche che il gruppo si porta dietro da qualche anno. La vittoria degli europei è stata solo una tregua”.

Foto: Valerio Origo