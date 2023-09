Calcio in tv oggi (martedÃ¬ 12 settembre): calendario, palinsesto, orari Italia ed estero. Come vedere le partite in streaming

Ultima giornata di gara per quanto riguarda questa parentesi delle Nazionali: nel martedì odierno si chiuderà il programma dei match di qualificazione a Euro 2024, evento che ha tenuto impegnati i giocatori convocati dai rispettivi paesi in quest’ultimi giorni.

Si comincia alle 18.45 con il match dell’Italia Under 21, il cui avversario nella giornata di oggi sarà la Turchia: la squadra di Carmine Nunziata cerca il primo successo nel girone 1 di qualificazione agli Europei del 2025 in Slovacchia, dopo aver pareggiato l’incontro d’esordio con la Lettonia per 0-0.

Attesa per la delicata sfida della Nazionale maggiore azzurra di Luciano Spalletti: l’Italia sarà di scena a San Siro con l’Ucraina, un match che può segnare definitivamente il destino della squadra tricolore nella corsa per il pass diretto alla fase finale. Nella serata di oggi si disputeranno anche due amichevoli decisamente sentite: il derby britannico tra Scozia e Inghilterra e l’affascinante incontro tra Germania e Francia.

CALENDARIO CALCIO IN TV OGGI (12 SETTEMBRE)

Martedì 12 settembre

Ore 18.45 Turchia-Italia (Qualificazioni Europei Under 21) – Diretta tv su Rai 2, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Norvegia-Georgia (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Spagna-Cipro (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Malta-Macedonia del Nord (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Italia-Ucraina (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Rai 1, Diretta streaming su Rai Play, Diretta Live testuale su OA Sport

Ore 20.45 Svezia-Austria (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Belgio-Estonia (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Romania-Kosovo (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Svizzera-Andorra (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Israele-Bielorussia (Qualificazioni Euro 2024) – Diretta tv su Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 20.45 Scozia-Inghileterra (Amichevole) – Diretta tv sul canale 251 di Sky, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Ore 21.00 Germania-Francia (Amichevole) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Diretta streaming su Now Tv e Sky Go

Foto: Lapresse