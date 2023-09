Volley, Italia lanciata agli Europei: la Macedonia non fa paura, quarti di finale nel mirino

L’Italia ha conquistato cinque vittorie consecutive nella fase a gironi degli Europei 2023 di volley maschile e ha guadagnato il primo posto nel gruppo A, meritandosi un accoppiamento teoricamente molto agevole negli ottavi di finale. La nostra Nazionale tornerà in campo sabato 9 settembre (ore 18.00) al PalaFlorio di Bari per affrontare la Macedonia del Nord, curiosamente nella stessa giornata in cui anche l’Italia di calcio incrocerà proprio i balcanici in un match di qualificazione agli Europei 2024 (a Skopje in serata). La marcia dei Campioni del Mondo e d’Europa prosegue senza sosta e i ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono pronti a stupire davanti al pubblico pugliese.

La Macedonia del Nord è sulla carta un avversario molto modesto che non incute particolari timori. Nella fase a gironi è stata battuta con dei sonori 3-0 da Polonia, Olanda e Repubblica, giungendo al quarto posto grazie ai successi ottenuti contro le poco quotate Montenegro (3-0) e Danimarca (3-1). La formazione è guida da coach Joshko Milenkoski e ha avuto il vantaggio di giocare la prima fase davanti al proprio pubblico di Skopje, che ha potuto ammirare le due principali bocche da fuoco ovvero l’opposto Nikola Gjorgiev e lo schiacciatore Aleksandar Ljaftov. Si tratta di due validi giocatori ma che possono essere tranquillamente arginati dai nostri portacolori.

L’Italia partirà con tutti i favori del pronostico e ha messo nel mirino la qualificazione ai quarti di finale, che sulla carta dovrebbe essere conquistata senza particolari difficoltà. Il match successivo sarebbe contro la vincente di Olanda-Germania: da una parte i tulipani guidati dal fortissimo bomber Nimir Abdel-Aziz, dall’altra i tedeschi del micidiale attaccante Georg Grozer, contro cui gli azzurri hanno vinto al tie-break nell’ultima partita della fase a gironi ininfluente per il piazzamento nel raggruppamento. La nostra Nazionale può sfruttare un tabellone impegnativo ma non impossibile per provare ad approdare alla semifinale di Roma, dove si potrebbe essere la Francia.

Non ci dovrebbero essere grossi dubbi sulla formazione titolare dell’Italia, ormai è consolidata quella che ha portato ai grandi trionfi delle ultime stagioni (a parte l’esclusione di Simone Anzani a causa dei noti problemi fisici). Il capitano Simone Giannelli sarà schierato in cabina di regia con Yuri Romanò opposto, Roberto Russo e Gianluca Galassi al centro, gli schiacciatori Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, Fabio Balaso il libero.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli