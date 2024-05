Judo, Giovanni Esposito e Manuel Parlati eliminati nella fase preliminare dei -73 kg ai Mondiali di Abu Dhabi

Calato il sipario sulle speranze azzurre nei -73 kg maschili in questa seconda giornata dei Mondiali 2024 di judo. I tatami della Mubadala Arena di Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) non hanno sorriso nella mattinata ai nostri portacolori e, in questo contesto, l’assenza di Manuel Lombardo ha pesato non poco. Quest’ultimo ha deciso, per questioni di programmazione, di proiettarsi direttamente alle Olimpiadi di Parigi, dopo essere stato assai confortato dal successo nel Grand Slam di Astana.

Poche soddisfazioni invece nella rassegna iridata. Giovanni Esposito e Manuel Parlati erano gli alfieri, incaricati di tenere alto il vessillo italico. Esposito, uscito vittorioso (tre shido) nella sfida d’esordio contro il nordcoreano Chol Gwang Kim, si è dovuto arrendere nel secondo turno allo svizzero Nils Stump, che non ha dato modo all’azzurro di contrattaccare e di reagire alle prese dell’elvetico.

Venendo a Parlati, dopo l’affermazione contro il turco Umalt Demirel, il brasiliano Daniel Cargnin (bronzo a Tokyo nei -66 kg) ha sbarrato la strada al judoka tricolore. Un waza-ari dopo neanche 1′ del match ha messo sui binari a lui più favorevoli la sfida. Parlati ha cercato di reagire e i due sono venuti anche a contatto, con l’azzurro che ha ferito fortuitamente il suo avversario. Qualche minuto di stop, ma il tempo c’è stato per il sudamericano di assestare l’ippon definitivo, valsa l’eliminazione dell’italiano.