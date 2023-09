Volley, Italia in testa al Preolimpico con il Brasile: la nuova classifica, due pass per Parigi 2024

L’Italia ha esordito con una vittoria al preolimpico di volley maschile, incominciato oggi a Rio de Janeiro. I Campioni del Mondo hanno sconfitto la Repubblica Ceca per 3-1, riuscendo a rimontare dopo un primo set complicato. La nostra Nazionale ha faticato a scrollarsi di dosso un avversario risultato particolarmente rognoso e insidioso. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi hanno conquistato un successo importante nel round robin a otto squadre che mette in palio due pass per le Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia si è così issata in testa alla Pool A, agganciando il Brasile che nel pomeriggio aveva liquidato il poco quotato Qatar con un secco 3-0 (25-16; 25-19; 26-24), rimontando da 19-22 nel terzo set contro un avversario che sulla carta non doveva creare particolari grattacapi. Tutto in attesa delle prossime due partite: Germania-Iran alle ore 22.00 e Cuba-Ucraina alle ore 01.30, due scontri diretti che ci diranno di più su chi potrebbero essere le reali rivali di Italia e Brasile, sulla carta le favorite della vigilia al Maracanazinho.

A trascinare i verdeoro di fronte al proprio pubblico sono stati gli attaccanti Ricardo Lucarelli (14 punti) e Alan Souza (14) sotto la regia di Bruninho (5 punti, 4 ace), in luce anche i centrali Flavio Resende (8, 4 muri) e Lucas Saatkamp (7). Al Qatar non sono bastati Ribeiro Renan (12) e Raimi Wadidie (11). Di seguito la nuova classifica del preolimpico di volley maschile con l’Italia.

CLASSIFICA PREOLIMPICO VOLLEY

1. Brasile 1 vittoria (3 punti, 3 set vinti e 0 persi)

2. Italia 1 vittoria (3 punti, 3 set vinti e 1 perso)

3. Germania*

3. Iran*

3. Cuba*

3. Ucraina*

7. Repubblica Ceca 0 vittorie (0 punti, 1 set vinto e 3 persi)

8. Qatar 0 vittorie (0 punti, 0 set vinti e 3 persi)

*= 1 partita in meno. Oggi: Germania-Iran (ore 22.00), Ucraina-Cuba (ore 01.30).

Foto: FIVB