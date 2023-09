Rugby femminile, Test Match: Italia-Giappone 24-25. Azzurre battute a Parma

La Nazionale italiana di rugby femminile è stata sconfitta dal Giappone nel Test Match giocato allo Stadio Sergio Lanfranchi di Parma: le azzurre sono state battute per 24-25, pagando caro il primo tempo deficitario, chiuso sul 7-22, non riuscendo a completare la rimonta nella ripresa, seppur dominata. Si tratta di una sconfitta che avrà ripercussioni in termini di ranking, ma l’Italia vista oggi in campo era molto giovane e questo test fa parte di un percorso di ringiovanimento della rosa azzurra.

Nel primo tempo è l’Italia a passare per prima in vantaggio, grazie ad un drive da maul che manda in meta Vittoria Vecchini, mentre la conversione di Beatrice Capomaggi fissa lo score sul 7-0. Il Giappone reagisce e dapprima accorcia le distanze al 13′ con la meta non trasformata di Imakugi, poi opera il sorpasso al 21′ con la marcatura non convertita di Yasuo. Al 31′ il giallo ricevuto da Francesca Granzotto lascia l’Italia in 14 contro 15 per 10′ e le nipponiche massimizzano la superiorità numerica con la meta non trasformata di Nagai al 32′ e la marcatura di Yoshimura, giunta proprio al 40’ e convertita da Yamamoto per il 7-22 con cui si va al riposo.

Nella ripresa l’Italia rientra in campo con un altro piglio ed al 49′ è proprio Francesca Granzotto ad andare in meta sugli sviluppi di una mischia, con la stessa azzurra che trasforma per il 14-22. Al 56′ arriva la seconda meta personale di Vecchini, che questa volta non viene trasformata, e così lo score va sul 19-22, ma al 66′ il piazzato di Otsuka permette al Giappone di allungare nuovamente. Al 69′ Madia avanza in velocità e serve Vittoria Ostuni Minuzzi, che va in meta sull’out di destra, ma da posizione defilata non arriva la conversione e così l’Italia, che nel finale non riesce a trovare lo spunto per il sorpasso, esce sconfitta per 24-25.

Il Test Match odierno precede la partenza delle azzurre per il Sudafrica, dove ad ottobre si giocherà la prima edizione della seconda divisione del World Rugby Women’s XV: nelle tre sfide in programma tra Stellenbosch e Cape Town l’Italia affronterà ancora il Giappone venerdì 13, poi il Sudafrica padrone di casa venerdì 20, ed infine gli Stati Uniti sabato 28. La vincitrice del torneo sarà promossa in prima divisione, mentre l’ultima classificata retrocederà in terza divisione.

TABELLINO ITALIA-GIAPPONE

Parma, Stadio Sergio Lanfranchi – sabato 30 settembre

Test Match

Italia v Giappone 24-25

Marcatrici: p.t. 6’ m. Vecchini tr. Capomaggi (7-0); 13’ m. Imakugi (7-5); 21’ m. Yasuo (7-10); 32’ m. Nagai (7-15); 40’m. Yoshimura tr. Yamamoto (7-22) s.t. 9’ m. Granzotto tr. Granzotto (14-22); 16’ m. Vecchini (19-22); 16’ cp Otsuka (19-25); 29’ m. Ostuni Minuzzi (24-25).

Italia: Ostuni Minuzzi; Muzzo, D’incà, Capomaggi (1’ st. Madia), Granzotto; Stevanin (35’ st Rolfi), Stefan (cap, 26’ Buso)); Locatelli (17’ st Pilani), Ranuccini, Cavina; Duca (1’ st Fedrighi), Frangipani; Seye (35’ st Stecca), Vecchini (19’ st Gurioli), Maris (1’ st Turani). All.: Raineri.

Giappone: Nishimura; Yasuo, Furuta, Hirotsu (18’ st Kobayashi), Imakugi; Yamamoto (21’st Otsuka), Tsukui (10’ st Abe); Nagai (31’ st Yoshimoto), Nagata (cap), Korai; Yoshimura (1’st Nduka), Kawamura; Sadaka (10’st Nagaya), Kuge (10’ st, Kato) Homaki (10’ st Taniguchi). All.: Mckenzie.

Arb.: Groizeleau (Francia). Assistenti: Domenjo (Francia), Leboeuf (Francia). TMO: Colgan (Irlanda).

Cartellini: 31’ pt. giallo Granzotto (Italia).

Player of the Match: Alissa Ranuccini (Italia).

Calciatrici: Capomaggi (Italia 1/1), Yamamoto (Giappone 1/4), Granzotto (Italia 1/3), Otsuka (Giappone 1/1).

Foto: LiveMedia/Mattia Radoni