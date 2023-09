Volley, il tabellone dell’Italia agli Europei: evitata la Polonia, ma c’è la Francia all’orizzonte

L’Italia ha conquistato il primo posto nel girone A degli Europei 2023 di volley maschile. La sconfitta della Germania contro la Serbia ha sancito il matematico primato della nostra Nazionale con una giornata di anticipo: il match di questa sera contro i tedeschi sarà infatti ininfluente per i piazzamenti nel raggruppamento. Gli azzurri comandano con 4 successi e 12 punti, 12 set vinti e 0 persi. La Serbia insegue con 4 successi e 12 punti, 12 set vinti e 5 persi; la Germania è terza con 3 successi e 8 punti. Anche se l’Italia dovesse perdere per 3-0, conserverebbe il primo posto davanti ai balcanici e ai teutonici.

Si tratta di un risultato importantissimo per i Campioni del Mondo, che si sono così garantiti di evitare la Polonia fino all’eventuale finale di questa rassegna continentale. Era l’obiettivo di questa prima fase per i ragazzi del CT Fefé De Giorgi, che non dovranno fare i conti con l’altra grande favorita del torneo prima del match che metterà in palio il titolo. I Campioni d’Europa avranno un inizio agevole nella fase a eliminazione diretta: l’ottavo di finale sarà contro la perdente di Repubblica Ceca-Macedonia del Nord (sarà la quarta del gruppo C vinto dalla Polonia davanti all’Olanda, il Montenegro dovrebbe battere la Polonia per rimettersi in gioco), ovvero un’avversaria che sulla carta non dovrebbe incutere particolari timori a Simone Giannelli e compagni.

A seguire un quarto di finale da prendere con le pinze, ma tutt’altro che insormontabile: dall’altra parte della rete, infatti, ci sarà la vincente della sfida tra l’Olanda (seconda nel gruppo C) e la Germania (terza nel gruppo A). O la possibile sfida contro gli ostici tulipani guidati dal bomber Nimir Abdel-Aziz, oppure un re-match contro i tedeschi dell’attaccante Georg Grozer. Si tratta di confronti da dentro o fuori non così semplici e che non andranno sottovalutati, ma in cui l’Italia partirà comunque con i favori del pronostico.

Ottavi e quarti di finale si giocheranno a Bari, dunque gli azzurri avranno anche il sostegno del proprio pubblico. Successivamente ci si sposterebbe a Roma per una semifinale di grandissimo fascino: l’avversaria potrebbe essere la Francia, visto che i Campioni Olimpici partiranno ampiamente favoriti contro la Bulgaria e contro la vincente di Croazia-Romania (anche se contro i rumeni ci hanno perso nel girone, ma in un match di poco conto per la classifica).

Dall’altra parte del tabellone, invece, la favorita è la Polonia, ma Wilfredo Leon e compagni non potranno dormire sonni tranquilli: il Belgio non sembra essere all’altezza, ma il possibile quarto di finale contro la Serbia promette scintille, poi ci sarebbe la semifinale contro la Slovenia (attesa in precedenza dalla Turchia e poi dalla vincente di Portogallo-Ucraina, nulla di scontato).

TABELLONE ITALIA AGLI EUROPEI VOLLEY 2023

Ottavo di finale: contro la quarta del gruppo C (la perdente della sfida tra Repubblica Ceca e Macedonia del Nord)

Quarto di finale: contro la vincente di Olanda-Germania

Semifinale: possibile contro la Francia, in precedenza attesa dalla Bulgaria e dalla vincente di Croazia-Romania

Dall’altra parte del tabellone: la Polonia sfida il Belgio agli ottavi e poi possibile incrocio ai quarti con la Serbia (favorita contro la vincente di Repubblica Ceca-Macedonia del Nord); la Slovenia affronta la Turchia agli ottavi e la vincente incrocerà la vincente di Portogallo-Ucraina.

