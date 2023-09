Volley, l’Italia vince la maratona con la Germania: quinto sigillo agli Europei, ora gli ottavi

L’Italia ha sconfitto la Germania per 3-2 (25-22; 23-25; 25-22; 14-25; 15-12) e ha così infilato la quinta vittoria consecutiva agli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale si è imposta di fronte al caloroso pubblico del PalaPrometeo di Ancona, chiudendo da imbattuta la fase a gironi (5 successi, 14 punti).

Gli azzurri erano già certi del primo posto nel gruppo A e la partita di questa sera era ininfluente per la classifica (anche per i tedeschi, già sicuri della terza piazza alle spalle anche della Serbia), ma la partita contro i tedeschi è stata vera e intensa: senza un’importante posta in palio, i Campioni del Mondo e d’Europa sono apparsi a tratti deconcentrati e poco precisi, soffrendo il servizio e l’attacco degli avversari, subendo la rimonta da 1-0 e 2-1 (black-out totale nel quarto set) prima di spuntarla in volata al tie-break.

I ragazzi del CT Fefé De Giorgi proseguono la propria avventura nella rassegna continentale e torneranno in campo sabato 9 settembre (ore 18.00): al PalaFlorio di Bari andrà in scena l’ottavo di finale contro la modesta Macedonia del Nord, avversario che sulla carta non dovrebbe creare particolari grattacapi e che sembra essere un comodo cuscinetto prima del più probante quarto di finale da disputare contro la vincente della sfida tra Olanda e Germania.

Prestazione di rilievo da parte dello schiacciatore Alessandro Michieletto (21 punti, 3 muri, 3 ace, 52% in attacco), in doppia cifra anche l’opposto Yuri Romanò (15 punti, 2 ace, 2 muri, 39% in fase offensiva) e il centrale Roberto Russo (12 punti, 3 muri, 69%). Fefé De Giorgi aveva schierato inizialmente la consueta formazione titolare, ma il palleggiatore Simone Giannelli è stato sostituito da Riccardo Sbertoli a partire dal terzo set e il regista ha disputato una prova di grande carattere.

Il martello Daniele Lavia è rimasto in campo per tre set (10 punti col 67%) e poi ha lasciato il campo a due compagni di squadra: Mattia Bottolo nel quarto set (0 punti) e poi Tommaso Rinaldi (3 punti). Quattro set per il centrale Gianluca Galassi (5 punti, 80%), poi nel tie-break ha giocato Leandro Mosca (1 punto). Fabio Balaso il libero. Alla Germania di coach Michal Winiarski non sono bastati Moritz Karlitzek (26 punti), Erik Roehrs (17 punti) e Moritz Reichert (14), sono rimasti a riposo il temibile bomber Georg Grozer, ma anche Lukas Kampa, Anton Brehme e Ruben Schott.

Foto: Photo LiveMedia/Roberto Bartomeoli