Volley, il ranking mondiale: Italia ai vertici, “paracadute” fondamentale per qualificarsi alle Olimpiadi 2024

L’Italia occupa il terzo posto nel ranking FIVB, la classifica stilata della Federazione Internazionale di Pallavolo. La Nazionale di volley maschile si è confermata ai vertici della graduatoria mondiale dopo la medaglia d’argento conquistata ai recenti Europei, perdendo la finale contro la Polonia andata in scena al PalaEur. Proprio i biancorossi si trovano al comando con 418,42 punti davanti agli USA (378,90) e agli azzurri (366,03). I Campioni del Mondo si sono lasciati alle spalle Brasile, Giappone, Argentina, Francia, Slovenia, Serbia e Olanda.

Il ranking FIVB è fondamentale perché determinerà le ultime cinque ammesse alle Olimpiadi di Parigi 2024. Al termine della fase preliminare della Nations League 2024, infatti, le migliori cinque formazioni piazzate e non ancora qualificate ai Giochi staccheranno il biglietto per la rassegna a cinque cerchi (tenendo in considerazione il criterio di rappresentanza continentale, nei fatti un posto spetterà alla migliore compagine africana).

Si tratta di un “paracadute” fondamentale per l’Italia, se il torneo di qualificazione in programma a Rio de Janeiro dal 30 settembre all’8 ottobre non dovesse andare come previsto. Simone Giannelli e compagni saranno impegnati contro Brasile, Cuba, Germania, Iran, Ucraina, Repubblica Ceca e Qatar: soltanto le prime due classificate del preolimpico si qualificheranno alle Olimpiadi 2024. L’obiettivo è assolutamente alla portata per gli uomini di Fefé De Giorgi, ma un incidente di percorso potrebbe sempre capitare ed è dunque bene avere una solida àncora di salvataggio a cui aggrapparsi, proprio come è successo per le donne.

RANKING FIVB DI VOLLEY MASCHILE

1. Polonia 418,42

2. USA 378,90

3. Italia 366,03

4. Brasile 337,28

5. Giappone 334,34

6. Argentina 318,81

7. Francia 306,80

8. Slovenia 302,65

9. Serbia 268,94

10. Paesi Bassi 246,68

11. Iran 243,55

12. Cuba 209,65

13. Canada 197,87

14. Turchia 195,46

15. Ucraina 193,73

16. Germania 189,76

17. Qatar 181,45

18. Tunisia 177,54

19. Egitto 164,44

20. Repubblica Ceca 160,63

Foto: Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli