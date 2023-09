Volley, Giannelli: “Francia tecnica, servono tutti i fondamentali. Giochiamo per tutti, ogni elemento Ã¨ importante”

L’Italia affronterà la Francia nella semifinale degli Europei 2023 di volley maschile, in programma giovedì 14 settembre (ore 21.15) al PalaEur di Roma. I Campioni del Mondo e d’Europa torneranno in campo dopo la maratona contro l’Olanda, sconfitta al cardiopalma dopo un’intensa partita conclusa al tie-break. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi potranno fare affidamento sul sostegno del proprio pubblico e cercheranno di battere ancora una volta la formidabile compagine transalpina, eliminata lo scorso anno ai quarti di finale dei Mondiali poi rivelatisi trionfali.

Il capitano Simone Giannelli ha parlato alla vigilia dell’incontro: “La cosa importante è come giochiamo noi, come stiamo in campo e in palestra. Senza quello tutto il resto viene meno. Ci impegniamo a fare le nostre cose, ci piace giocare di fronte al nostro pubblico: volevamo essere qui e portare la pallavolo a Roma, ringrazio tutte le città che ci hanno ospitato perché tutti ci hanno accolto calorosamente”.

Il palleggiatore ha proseguito: “Cerco di aiutare tutti i miei compagni di squadra, sono tutti ragazzi bravissimi: è un gruppo che è già stato insieme, hanno la mentalità giusta, c’è da creare la giusta amalgama tra chi c’era già e i nuovi. Ogni elemento del gruppo si sente importante, contro l’Olanda ci sono stati degli ingressi nel quarto set e la stavamo ribaltando: ogni ingresso è importante, ogni persona che c’è in questo gruppo è importante”.

Il regista ha poi concluso: “Per vincere dobbiamo essere tutti quanti al 100%, dobbiamo giocare per tutti e non per un giocatore: è la nostra caratteristica ed è quella che ci fa avere dei picchi di gioco veramente alti, che ci fa resistere nei momenti difficili. La nostra mentalità è sempre quella di stare lì, anche quando siamo sotto di 5-6 punti, proviamo sempre a recuperare. La Francia è una squadra molto tecnica, con pochi punti deboli. Sarà una partita tosta, dovremo essere bravi in tutti i fondamentali.

