Rugby, Mondiali 2023: Italia-All Blacks il big match della settimana. Ma occhio a Giappone-Samoa e Fiji-Georgia

Si è concluso il terzo fine settimana della Rugby World Cup 2023 e la prima sentenza definitiva è stata scritta, con il Galles che è la prima squadra ufficialmente qualificata ai quarti di finale. E la settimana che ci aspetta è pronta a dare altre risposte, con l’attesa maggiore che è per venerdì sera, quando a Lione l’Italia sfiderà la Nuova Zelanda.

La settimana inizia domani pomeriggio proprio a Lione, dove scenderanno in campo Uruguay e Namibia. In gioco c’è l’onore ed evitare l’ultimo posto in classifica, con le partite fino a ora viste che dicono che i sudamericani sono i favoriti d’obbligo contro una Namibia che è veramente poca cosa. Ci si gioca tantissimo, invece, giovedì sera a Tolosa, dove scendono in campo Giappone e Samoa. Le due formazioni sono appaiate a 5 punti dietro l’Inghilterra e con l’Argentina si stanno giocando un posto ai playoff. Chi vince giovedì resta in corsa, chi perde rischia di giocarsi anche la qualificazione diretta ad Australia 2027.

Come detto, il big match di giornata è venerdì a Lione con gli azzurri di Kieran Crowley che sfidano la Nuova Zelanda. Gli All Blacks non possono non avere i favori dei pronostici, ma al tempo stesso tutta la pressione è sui ragazzi di Ian Foster, che non possono permettersi passi falsi per non rischiare di restare fuori dai quarti di finale. Sabato, invece, si inizia con Argentina-Cile, un derby sentitissimo e che per i Pumas è fondamentale per restare in corsa per i playoff, con i cileni che non dovrebbero essere un ostacolo insormontabile.

A seguire altra sfida imperdibile. A Bordeaux le Fiji hanno la chance di mettere più di una mano sui quarti di finale nella sfida contro la Georgia. Una vittoria con bonus significherebbe virtualmente essere qualificati, mentre una sconfitta riaprirebbe completamente i giochi alle spalle del Galles, con Fiji, Australia e la stessa Georgia in piena corsa. Il sabato si chiude con Scozia-Romania, con i britannici favoritissimi in un match che non dovrebbe avere storia e che dovrebbe tenere gli scozzesi virtualmente in corsa per i playoff.

Infine, domenica, un’Australia grandissima delusione del torneo e spalle al muro affronterà il Portogallo. Sulla carta una partita senza storia, ma la squadra guidata da Eddie Jones è in profonda crisi e se gioca come contro il Galles ogni risultato è possibile. Vincendo restano in corsa, perdendo saranno praticamente eliminati. Ultimo match del weekend è Sudafrica-Tonga, con gli Springboks che non dovrebbero aver problemi a vincere e prenotare i quarti di finale.

Foto: LaPresse