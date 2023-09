Volley femminile, l’Italia ringrazia la Thailandia! Guadagnato un posto nel ranking FIVB, fondamentale per le Olimpiadi

L’Italia ha guadagnato una posizione nel ranking FIVB di volley femminile. La nostra Nazionale ha scalato la graduatoria internazionale senza avere giocato. Com’è possibile? A determinare questa novità è stato l’epilogo dei Campionati Asiatici: la Cina ha infatti perso la finale contro la Thailandia per 3-2 e ha lasciato sul piatto ben 10,62 punti. Le azzurre, reduci dal deludentissimo quarto posto agli Europei, sono così riuscite a operare il sorpasso sulle asiatiche e a issarsi al quinto posto.

L’Italia vanta 345,16 punti contro i 339,09 della Cina. Le ragazze del CT Davide Mazzanti restano alle spalle di Serbia (356,82) e Brasile (350,76), mentre la Turchia svetta con 384,08 punti davanti agli USA (357,13). Miryam Sylla e compagne torneranno in campo il prossimo 16 settembre a Lodz per disputare il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: le avversarie principali saranno gli USA e la Polonia, ma andrà seriamente temuta proprio la Thailandia, senza sottovalutare Corea del Sud e Germania, mentre Colombia e Slovenia sono due gradini sotto.

Il ranking FIVB è determinante perché metterà in palio cinque posti per le Olimpiadi di Parigi 2024. Il meccanismo è infatti il seguente: 6 pass attraverso i tornei di qualificazione, che andranno in scena a settembre 2023 (si disputeranno con la formula del round robin e le prime due classificate in ciascuno dei tre tornei staccheranno il biglietto per i Giochi); 5 in base al ranking mondiale, aggiornato al termine della fase preliminare della Nations League 2024, ovvero verranno promosse le migliori cinque della classifica che non sono ancora qualificate alle Olimpiadi.

Va ricordato un aspetto importante del regolamento: a Parigi 2024 ci dovrà essere almeno una squadra per Continente, dunque se una determinata area geografica non si è meritata la partecipazione attraverso i tornei di qualificazione, la migliore piazzata di quella zona nel ranking mondiale staccherà il biglietto per la capitale francese. Succederà quasi sicuramente per l’Africa, che promuoverà il Kenya, mentre per gli altri Continenti non dovrebbero esserci problemi di questa sorta.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE (aggiornato all’8settembre 2023)

1. Turchia 384,08

2. USA 357,13

3. Serbia 356,82

4. Brasile 350,76

5. Italia 345,16

6. Cina 339,09

7. Polonia 315,55

8. Giappone 294,71

9. Paesi Bassi 286,85

10. Repubblica Dominicana 286,36

11. Canada 246,95

12. Germania 222,30

13. Belgio 217,33

14. Thailandia 210,94

15. Francia 184,99

16. Bulgaria 182,16

17. Repubblica Ceca 177,14

18. Ucraina 171,14

19. Argentina 170,95

20. Colombia 165,23

21. Kenya 162,42

Foto: CEV