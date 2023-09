Volley femminile, le squadre qualificate alle Olimpiadi 2024. In palio gli ultimi pass con il ranking

Al torneo di volley femminile delle Olimpiadi di Parigi 2024 parteciperanno dodici squadre. La Francia è ammessa di diritto in qualità di Paese ospitante, sei posti sono stati messi in palio attraverso i tornei di qualificazione (due pass per ogni kermesse tra Ningbo, Tokyo e Lodz), gli ultimi cinque posti saranno determinati attraverso il ranking FIVB aggiornato al termine del turno preliminare della Nations League 2024. Va tenuto conto del criterio di rappresentanza continentale, che se non è stato adempiuto in occasione dei preolimpici dovrà essere soddisfatto tramite la graduatoria internazionale.

La Repubblica Dominicana ha firmato un’impresa vincendo la Pool A in quel di Ningbo e ha staccato il pass insieme alla Serbia (Campionesse del Mondo), escludendo così la Cina padrona di casa. La Turchia ha primeggiato nella Pool B a Tokyo vincendo tutte le partite e si è qualificata a Parigi 2024 insieme al Brasile, che nel match decisivo ha regolato il Giappone. Nella Pool C di Lodz, invece, gli USA sono ormai a un passo dalla meta (dovranno battere la Germania) mentre Polonia e Italia si contenderanno la gloria nello scontro diretto.

Per quanto riguarda il ranking FIVB, invece, un posto andrà sicuramente a una squadra asiatica (Cina e Giappone sono in lotta tra loro, ma potrebbero comunque qualificarsi entrambe) e un posto spetterà a una compagine africana (il Kenya è nei fatti già sicuro, il margine sul Camerun è enorme e non ci sono grandi eventi internazionali all’orizzonte). Gli altri tre pass saranno assegnati tramite il ranking indipendentemente da logiche geografiche. Di seguito il quadro delle squadre di volley femminile qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024.

QUALIFICATE VOLLEY FEMMINILE ALLE OLIMPIADI 2024

Francia (Paese organizzatore)

Repubblica Dominicana (prima classificata nel preolimpico di Ningbo)

Turchia (prima classificata nel preolimpico di Tokyo)

Serbia (seconda classificata nel preolimpico di Ningbo)

Brasile (seconda classificata nel preolimpico di Tokyo)

Kenya (qualificata attraverso il ranking FIVB, rappresentanza Africa)

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Turchia 397,46 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

2. Serbia 359,30 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

3. USA 357,65

4. Brasile 350,28 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

5. Italia 346,87

6. Cina 321,21

7. Polonia 319,99

8. Repubblica Dominicana 308,86 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

9. Giappone 307,36

10. Paesi Bassi 287,94

11. Canada 265,66

12. Germania 229,32

13. Thailandia 218,61

14. Belgio 199,57

15. Francia 184,99 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, Paese organizzatore)

—

21. Kenya 162,42 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il ranking per rappresentanza continentale)

Aggiornato alle ore 16.00 di domenica 24 settembre, prima di USA-Germania e Italia-Polonia.

Foto: CEV