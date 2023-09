Rugby, Mondiali 2023: dramma Australia! Perde col Galles ed Ã¨ (virtualmente) eliminata per la prima volta

È andata in scena a Lione la supersfida tra Galles e Australia, match da dentro o fuori per i Wallabies che perdendo non raggiungerebbero i quarti di finale per la prima volta nella storia, mentre i britannici erano chiamati a vincere per non rischiare un arrivo a tre con australiani e Fiji. Un big match da non perdere, insomma. Ecco come è andata.

Australia che concede il primo fallo dopo solo 15 secondi di gioco e Galles che può subito portarsi in attacco. E dopo 3 minuti folata di potenza dei britannici, Australia che difende male, palla che dopo il break centrale di Jac Morgan arriva a Gareth Davies e 7-0 per il Galles. Provano a reagire i Wallabies che scelgono di andare in touche nei 22 e non cercare i pali dopo 5’. Lunga azione dell’Australia, che però non guadagna metri, ma alla fine conquista una nuova punizione. All’8’ brutta notizia per Warren Gatland, con Dan Biggar che resta in campo ma con un problema alla spalla, mentre gli australiani vanno sulla piazzola e Ben Donaldson calcia per il 7-3. Australia molto confusionaria palla in mano, ma anche fortunosa nelle scelte, mentre non ce la fa Biggar che al 12’ esce dal campo. Nonostante il vantaggio del Galles, è l’Australia a fare la partita e al 14’ Donaldson torna sulla piazzola e punteggio che va sul 7-6. Insistono i Wallabies che al 17’ hanno l’occasione di marcare, ma Donaldson sbaglia lato del passaggio e si fa intercettare e occasione persa. Così sul ribaltamento di fronte fallo australiano e Gareth Anscombe va sulla piazzola ma prende il palo e nulla di fatto.

Galles che si aggrappa al pack per mettere in difficoltà i ragazzi di Eddie Jones e al 21’ torna sulla piazzola Anscombe e questa volta trova i pali per il 10-6. Dà ancora spettacolo l’Australia e il Galles deve fare ancora una volta fallo per fermare l’avanzata wallabie e i ragazzi in oro vanno in touche. Rimessa persa e 50/22 del Galles che ribalta tutto. E l’indisciplina australiana rimanda il Galles sulla piazzola e Anscombe firma il 13-6. I Wallabies giocano tantissimo, ma con pochissime idee, con troppo nervosismo e così perdono molti palloni e non costruiscono nulla di realmente pericoloso. Galles che, invece, ha pochi possessi, ma li gestisce al meglio i palloni a disposizione. Al 38’ ancora fallo australiano e piazzato per Anscombe che manda tra i pali per il 16-6 con cui si va al riposo, dopo che a tempo scaduto i Wallabies si salvano tenendo alto Rees-Zammit.

E le cose vanno sempre peggio per l’Australia a inizio ripresa, con la palla subito persa, poi fallo in mischia e Anscombe che torna sulla piazzola dopo due minuti di gioco. E il calcio va tra i pali per il 19-6. E al 44’ Donaldson si fa intercettare un pallone banalissimo, ma si salvano i Wallabies con un placcaggio in aria dei gallesi. Ora, però, è netto il dominio del Galles e al 48’ potrebbe essere il colpo del ko con un calcetto di Anscombe che beffa la difesa australiana e Nick Tompkins schiaccia per il 26-6 che rischia di condannare l’Australia all’addio ai quarti di finale. Wallabies ormai non più in campo e al 52’ Anscombe torna sulla piazzola per il 29-6. Partita ormai chiusa, con l’Australia che nel secondo tempo è inguardabile, dopo aver sprecato tutto nei primi 40 minuti. E al 60’ Anscombe infierisce nuovamente al piede per il 32-6. Ultimi minuti che servono solo per le statistiche, con il drop di Anscombe al 70’ e la meta di Jac Morgan al 78′ per il 40-6 finale.

Galles che con questa vittoria conquista l’accesso ai quarti di finale, mentre l’Australia è praticamente eliminata. Con una partita da giocare (con la Georgia) può al massimo arrivare a 11 punti, ma le Fiji dovrebbero non fare più di 4 punti nelle due partite contro Georgia e Portogallo per salvare dei Wallabies virtualmente eliminati. Ma se giocano come oggi i ragazzi di Eddie Jones rischiano anche con il Portogallo e per loro fortuna la qualificazione ai Mondiali 2027 è garantita perché si giocano in Australia.

Foto: LaPresse