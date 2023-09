Volley femminile, la Serbia si qualifica alle Olimpiadi 2024: Boskovic e Guidetti volano a Parigi, Cina eliminata! Rivelazione Dominicana

La Serbia è la seconda squadra di volley femminile a qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le Campionesse del Mondo hanno fatto festa attraverso il preolimpico di Ningbo (Cina) con una giornata di anticipo, sconfiggendo l’Olanda per 3-0 (25-19; 25-16; 25-20) e infilando la quinta vittoria nel torneo dopo che ieri avevano perso contro la Repubblica Dominicana per 3-1. Proprio la superba affermazione delle caraibiche contro la Cina per 3-1 (25-23; 21-25; 25-14; 25-14) ha ufficializzato il pass a cinque cerchi per le europee.

Le ragazze di coach Giovanni Guidetti, che da settimana prossima tornerà sulla panchina del VakifBank Istanbul (con cui in primavera aveva alzato al cielo la Champions League), hanno giganteggiato in lungo e in largo contro le tulipane, incapaci di reggere l’onda d’urto della corazzata balcanica, reduce dal secondo posto agli Europei (sconfitta in Finale contro la Turchia, che ha festeggiato la qualificazione alle Olimpiadi attraverso il torneo di Tokyo).

La Serbia si presenterà ai Giochi tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro dopo aver vinto due rassegne iridate consecutive e aver conquistato la medaglia di bronzo a Tokyo 2020. L’altro pass per i Giochi sarà assegnato nello scontro diretto tra Repubblica Dominicana e Olanda in programma domani: cinque vittorie e 15 punti per le caraibiche, quattro vittorie e 12 punti per le europee, dunque la Dominicana si qualifica in caso di successo con qualsiasi risultato o di ko al tie-break, mentre l’Olanda sarà obbligata a vincere per 3-0 o 3-1.

La Cina è clamorosamente eliminata! Le sconfitte consecutive contro Canada, Olanda e Repubblica Dominicana hanno estromesso le padrone di casa, che ora dovranno aggrapparsi al ranking FIVB per andare alle Olimpiadi. Al termine della fase preliminare della Nations League 2024 si determineranno le ultime cinque ammesse alla rassegna a cinque cerchi (tenendo conto della rappresentanza continentale, il Kenya è nei fatti già sicuro di partecipare poiché è la migliore africana).

A trascinare la Repubblica Dominicana sono state le attaccanti Brayelin Martinez (25 punti) e Gaila Gonzalez (21 punti), senza dimenticarsi dei cinque muri della centrale Jineiry Martinez. Alla Cina non sono bastate Yingying Li (11) e Xiangyu Gong (10). La Serbia è stata presa per mano dalla solita Tijana Boskovic (20 punti), in grande spolvero anche Sara Lozo (15) e la centrale Maja Aleksic (14 punti, 5 muri).

CLASSIFICA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE (POOL A).

1. Serbia 5 vittorie (15 punti, 16 set vinti e 4 persi)

2. Repubblica Dominicana 5 vittorie (15 punti, 17 set vinti e 7 persi)

3. Olanda 4 vittorie (12 punti, 14 set vinti e 8 persi)

4. Canada 4 vittorie (11 punti, 14 set vinti e 11 persi)

5. Cina 3 vittorie (11 punti, 14 set vinti e 9 persi)

6. Repubblica Ceca 2 vittorie (5 punti, 8 set vinti e 15 persi)

7. Ucraina 1 vittoria (3 punti, 4 set vinti e 16 persi)

8. Messico 0 vittorie (0 punti, 1 set vinto e 18 persi)

Domani (24 settembre) ultima giornata: Serbia-Cina, Repubblica Dominicana-Olanda, Canada-Repubblica Ceca, Ucraina-Messico

Foto: FIVB