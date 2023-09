Volley femminile, la Turchia si qualifica alle Olimpiadi 2024. La banda Santarelli vola a Parigi, Brasile-Giappone decisiva

La Turchia è la prima squadra di volley femminile a qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le fresche Campionesse d’Europa hanno fatto festa attraverso il preolimpico di Tokyo con una giornata di anticipo, sconfiggendo il Giappone per 3-1 (22-25; 25-22; 26-24; 25-12) e infilando la sesta vittoria consecutiva: matematicamente saranno prime o seconde, domani chiuderanno la kermesse sfidando il Belgio. Le ragazze di coach Daniele Santarelli, che da settimana prossima tornerà sulla panchina di Conegliano, hanno perso il primo set contro le padrone di casa e nella terza frazione si sono trovate sotto per 22-24, riuscendo però a reagire e a ribaltare la contesa.

La corazzata anatolica, che ieri aveva inflitto un pesantissimo 3-0 al Brasile e che occupa il primo posto nel ranking FIVB, si presenterà ai Giochi tra le grandi favorite per la conquista della medaglia d’oro. L’altro pass per i Giochi sarà assegnato nello scontro diretto tra Giappone e Brasile in programma domani: entrambe le squadre hanno vinto cinque partite sulle sei disputate, dunque chi avrà la meglio nel testa a testa si meriterà il biglietto per la capitale francese. Chi rimarrà esclusa dovrà aggrapparsi al ranking FIVB, che al termine della fase preliminare della Nations League 2024 determinerà le ultime cinque ammesse alla rassegna a cinque cerchi (tenendo conto della rappresentanza continentale, il Kenya è nei fatti già sicuro di partecipare poiché è la migliore africana).

A fare la differenza nell’incontro odierno è stata la strepitosa Melissa Vargas. L’opposto di origini cubane, che da quest’anno ha acquisito a tutti gli effetti la cittadinanza turca e che è stata premiata come MVP durante la recente rassegna continentale, ha messo a segno 22 punti (2 ace). Prestazione sopra le righe da parte delle schiacciatrici Hande Baladin (19 punti) e Ilkin Aydin (13). In doppia cifra anche la centrale Eda Erdem (13 punti per la capitana) affiancata da Zehra Gunes (8 punti, 2 muri, 2 ace). Al Giappone non sono bastate la capitana Sarina Nishida (15) e l’altro martello Arisa Inoue (11).

CLASSIFICA PREOLIMPICO VOLLEY FEMMINILE (POOL B)

1. Turchia 6 vittorie (18 punti)

2. Giappone 5 vittorie (15 punti)

3. Brasile 5 vittorie (14 punti)

4. Porto Rico 3 vittorie (8 punti)

5. Belgio 2 vittorie (6 punti)

6. Argentina 2 vittorie (6 punti)

7. Bulgaria 1 vittoria (5 punti)

8. Perù 0 vittorie (0 punti)

Domani (24 settembre) l’ultima giornata: Turchia-Belgio, Giappone-Brasile, Bulgaria-Porto Rico, Argentina-Perù.

Foto: FIVB