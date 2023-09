Volley femminile, cosa cambia per lâ€™Italia con lâ€™eliminazione della Cina. E il ripescaggio tramite rankingâ€¦

I tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 stanno regalando svariate sorprese e sono saltate alcune gerarchie nel volley femminile internazionale, in particolar modo nella Pool A in corso di svolgimento a Ningbo (Cina). La Serbia si è qualificata con una giornata di anticipo, mentre la Cina è stata clamorosamente eliminata pur giocando in casa e pur risultato tra le più accreditate della vigilia: le tre sconfitte consecutive maturate contro Canada, Olanda e Repubblica Dominicana hanno compromesso le chance della corazzata asiatica. A contendersi il secondo pass per i Giochi saranno Repubblica Dominicana e Olanda nello scontro diretto di domani: le caraibiche faranno festa in caso di vittoria con qualsiasi risultato o di sconfitta al tie-break, mentre le europee hanno bisogno di un successo per 3-0 o 3-1.

Nella Pool B, che si disputa a Tokyo, invece, la Turchia ha già chiuso i conti e il secondo tagliando per le Olimpiadi sarà messo in palio nello scontro diretto di domani tra Brasile e Giappone (chi vince si merita il viaggio per la capitale francese). Soltanto le prime due classificate di ogni preolimpico staccheranno il biglietto per Parigi 2024. Le altre squadre dovranno invece aggrapparsi al ranking FIVB, che al termine della fase preliminare della Nations League 2024 determinerà le ultime cinque compagini ammesse alla prossima rassegna a cinque cerchi. Va però tenuto conto che i posti scenderanno a quattro, perché bisognerà tenere conto dell’obbligo di rappresentanza continentale: nei fatti il Kenya, al momento ventunesimo, è già sicuro di essere a Parigi in quota Africa.

La momentanea esclusione della Cina può incidere sul futuro dell’Italia? La nostra Nazionale non sarà interessata dagli avvenimenti di Ningbo se riuscirà a staccare il pass attraverso il proprio preolimpico in corso di svolgimento a Lodz (Polonia): le azzurre hanno in mano il proprio destino, tutto si deciderà nelle ultime due partite contro Germania e Polonia, tenendo conto che tedesche e biancorosse dovranno incrociare anche gli USA. Se le ragazze del CT Davide Mazzanti non si qualificheranno attraverso questo torneo, allora bisognerà aggrapparsi al ranking.

Ed è proprio in questo caso che bisognerà buttare un occhio ai risultati degli altri preolimpici. Al momento l’Italia occupa il quinto posto alle spalle di Turchia, USA, Serbia, Brasile e davantgi a Cina, Polonia, Giappone, Repubblica Dominicana, Olanda (anche durante i preolimpici vengono assegnati punti per la graduatoria internazionale). All’Italia converrebbe che si qualificassero ai Giochi attraverso questi tornei le squadre che la precedono nel ranking, in modo da potersi giocare i quattro posti a disposizione attraverso il ranking FIVB con chi è costretto all’inseguimento.

Turchia e Serbia hanno già adempiuto al proprio compito, stasera potrebbero farlo anche gli USA (impegnati alle ore 17.30 contro la Polonia). Domani sarebbe auspicabile un successo del Brasile, mentre tra Olanda e Repubblica Dominicana non c’è una reale preferenza (sono molto vicine tra loro nel ranking, all’inseguimento delle azzurre).

Al momento, facendo i vari calcoli tra preolimpici e ranking attuale, la prima delle escluse sarebbe il Canada, che è undicesimo in graduatoria a 31 punti di distacco dall’Olanda e a 82 punti dall’Italia. La Germania, che sta cercando l’impresa a Lodz, è dodicesima e accusa 110 punti dalle azzurre. Allo stato attuale Italia e Cina sarebbero ampiamente qualificate alle Olimpiadi 2024 attraverso il ranking, ma chiaramente le cose potrebbero cambiare visto che verranno considerati i risultati della fase preliminare della Nations League 2024.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE*

1. Turchia 396,02

2. USA 366,95

3. Serbia 359,30

4. Brasile 350,28

5. Italia 343,08

6. Cina 329,37

7. Polonia 310,70

8. Giappone 307,36

9. Repubblica Dominicana 296,99

10. Paesi Bassi 291,64

11. Canada 260,86

12. Germania 233,10

13. Thailandia 214,84

14. Belgio 210,01

15. Francia 184,99

—

21. Kenya 162,42

* aggiornato alle ore 14.00 di sabato 23 settembre, non è ancora conteggiata Repubblica Dominicana-Cina 3-1

Foto: FIVB