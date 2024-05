Volley, Italia incontenibile: spazzata via la Dominicana, Egonu star e pokerissimo in Nations League. Olimpiadi vicine

L’Italia si sta rivelando incontenibile nella Nations League di volley femminile e ha infilato la quinta vittoria consecutiva: dopo i tre sigilli di Antalya e l’affermazione di ieri contro la Francia a Macao, le azzurre hanno surclassato anche la Repubblica Dominicana con un secco 3-0 (25-12; 25-19; 25-21) in terra cinese, mettendo in mostra una chiara superiorità tecnica nei confronti delle caraibiche. Le ragazze del CT Julio Velasco agganciano provvisoriamente la Polonia in testa alla classifica generale (le biancorosse hanno disputato un incontro in meno) e compiono un ulteriore passo verso la qualificazione alla Final Eight.

L’affermazione odierna garantisce anche punti preziosi nel ranking FIVB, che al termine della fase preliminare della Nations League assegnerà gli ultimi cinque pass per le Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale è sempre più vicina alla rassegna a cinque cerchi, il biglietto per la capitale francese potrebbe essere blindato in caso di successo nei prossimi due impegni in quel di Macao: sabato 1° giugno (ore 06.30) contro il Brasile e domenica 2 giugno proprio contro le padrone di casa.

L’Italia ha preso subito il controllo delle operazioni in avvio dei tre set e ha perentoriamente distanziato le avversarie, sciorinando un’acclarata superiorità in tutti i fondamentali (8 muri, 6 ace). Prestazione rimarchevole da parte dell’opposto Paola Egonu (20 punti, 3 muri, 4 ace), che nel finale di partita è stata sostituita da Ekaterina Antropova (4), in luce anche la schiacciatrice Myriam Sylla (9 punti, 2 ace) affiancata di banda da Alice Degradi (6) e Caterina Bosetti (2).

Al centro c’è stato spazio per la capitana Anna Danesi (7 punti, 2 muri) e Marina Lubian (4) sotto la regia di Alessia Orro, contributo eccellente del libero Monica De Gennaro. Tra le fila delle dominicane, già qualificate alle Olimpiadi di Parigi 2024 e oggi incappate nella terza sconfitta consecutiva nel prestigioso torneo internazionale itinerante, le migliori sono state le attaccanti Peralta (7 punti), Gonzalez-Lopez (7) e Peña (4).

LA CRONACA DELLA PARTITA

Due ace consecutivi di Egonu e un muro di Lubian permettono all’Italia di issarsi sul 7-5, ma una sbavatura di Sylla e due errori offensivi di Egonu permettono alle avversarie di operare il sorpasso (8-10). Sono proprio Sylla ed Egonu a ruggire in attacco per portarsi sul 12-10, poi le ragazze di Velasco prendono il largo: primo tempo di Danesi, muro di Sylla e ace di Orro per il 16-10. Sylla è impeccabile con un mani-out e poi timbra l’ace del 22-11, Danesi chiude i conti con un primo tempo.

L’Italia gestisce in avvio di secondo set (5-4), poi sono Sylla ed Egonu a rumoreggiare in diagonale (8-4). Fast di Lubian altro diagonale di Egonu e vincente di Bosetti per il 12-8, poi subentra Antropova e si fa vedere in attacco (14-10). I muri di Danesi (18-14) ed Egonu (20-14) squarciano definitivamente il parziale, anche se un paio di ace di Rodriguez tengono la Dominicana a galla (21-18). Stoccata di Egonu, parallela di Degradi (23-19) e poi Egonu chiude i conti con due ace di fila.

Il terzo parziale è lottato punto a punto fino al pareggio a quota 11, poi l’Italia firma un break con un diagonale di Degradi e un muro di Egonu (13-11). Degradi risplende con diagonale e pallonetto, seguiti dal mani-out della subentrata Antropova (17-13). Parallela di Sylla, poi diagonale e pallonetto di Antropova (21-17). Bisogna gestire il margine, un errore al servizio di Gonzalez chiude l’incontro.