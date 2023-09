Volley femminile, Italia-Polonia Ã¨ uno spareggio per le Olimpiadi 2024! USA qualificati a Parigi, Germania ko

Gli USA sono la quinta squadra di volley femminile a qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024. La corazzata a stelle e strisce ha sconfitto la Germania per 3-1 (24-26; 25-21; 25-9; 25-16) nel match risolutore del torneo di Lodz, riscattando la battuta d’arresto maturata ieri sera contro la Polonia e infilando così la sesta vittoria in questa manifestazione su sette partite disputate. Le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020 avevano bisogno di regolare le tedesche per meritarsi il biglietto destinazione Francia. Dopo il primo set finito in mano teutoniche in volata sono crollate alcune certezze al gruppo guidato da coach Kiraly, che si è poi rimesso in carreggiata e ha dominato i tre parziali successivi.

La compagine americana ha così confermato il pronostico della vigilia e si unisce alla festa di Turchia, Serbia, Repubblica Dominicana e Brasile, che avevano già raggiunto l’obiettivo tra ieri e oggi nelle Pool di Ningo e Tokyo, tra l’altro estromettendo le padrone di casa Cina e Giappone. Resta soltanto un pass da assegnare in questa finestra di preolimpici, finirà nelle mani di chi riuscirà a spuntarla nello scontro diretto tra Italia e Polonia: la nostra Nazionale cercherà la grande impresa davanti ai 14.000 scatenati tifosi dell’Atlas Arena di Lodz, questa sera (ore 20.30) ci sarà bisogno della miglior versione del sestetto di coach Davide Mazzanti per avere la meglio sulla formazione di Wolosz e Stysiak.

L’Italia avrebbe potuto perdere contro la Polonia in caso di sconfitta degli USA contro la Germania (con 3-0 o 3-1 sarebbe arrivato il pass in anticipo per le azzurre, con il 3-2 sarebbe servito arrivare almeno al tie-break contro le biancorosse), ma le Campionesse Olimpiche non sono inciampate sull’ultimo ostacolo. A mettersi maggiormente in mostra sono state l’opposto Andrea Drews (27 punti) e le schiacciatrici Jordan Larson (16, 2 muri, 3 ace) e Kelsey Robinson (13), in doppia cifra anche la centrale Chiaka Ogbogu (11 punti, 5 muri) affiancata in reparto da Dana Rettke (9). Alla Germania non sono bastati i martelli Lina Alsmeier (15 punti) e Lena Stigrot (9), 12 punti (5 muri, 3 ace) per la centrale Camilla Weitzel, 9 per l’opposto Kimberly Drewniok.

Foto: FIVB