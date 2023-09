Volley femminile, Italia fuori dalle Olimpiadiâ€¦ per ora! Cosa deve fare per venire ripescata con il ranking

L’Italia non è riuscita a qualificarsi (per ora) alle Olimpiadi di Parigi 2024. La nostra Nazionale di volley femminile ha perso lo spareggio decisivo andato in scena alla Atlas Arena di Lodz, dove 14.000 tifosi caldissimi hanno spinto la Polonia verso la vittoria. Le azzurre si sono imposte nel primo set in trasferta, ma nella seconda e nella terza frazione non hanno concretizzato un vantaggio rispettivamente di 23-21 e 20-17, inchinandosi al cospetto delle biancorosse. Le padrone di casa hanno così fatto festa insieme agli USA, mentre il Bel Paese deve aggrapparsi al ranking FIVB.

Cosa deve fare l’Italia per qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi 2024? Il regolamento parla chiaro: la Francia è ammessa in qualità di Paese ospitante; i tre preolimpici andati in scena questa settimana mettevano in palio sei pass (Turchia e Brasile a Tokyo; Serbia e Repubblica Dominicana a Ningbo; USA e Polonia a Lodz); gli ultimi cinque posti verranno determinati attraverso il ranking FIVB al termine della fase preliminare della Nations League 2024, prevista tra maggio e giugno.

Va però tenuto conto del criterio di rappresentanza continentale: ai Giochi deve esserci almeno una squadra per Continente, l’Africa e l’Asia non hanno però qualificato nessuno attraverso i preolimpici e dunque dal ranking un posto a testa spetterà a queste due aree geografiche: da una parte il Kenya si è già garantito il biglietto (è ventunesimo e ha un ampissimo margine sul Camerun), dall’altra sono in lotta la Cina e il Giappone (ma potrebbero comunque qualificarsi entrambe, visto che sono in alto nella graduatoria).

L’Italia al momento è quinta nel ranking, alle spalle di quattro squadre già qualificate (Turchia, USA, Brasile, Serbia) e davanti alla Cina. Poi ci sono Polonia e Repubblica Dominicana (già qualificate), a seguire Giappone e Olanda. Al momento la prima delle escluse sarebbe il Canada, che si trova a 73 punti di distacco dall’Italia: sono oggettivamente tanti, ma c’è ancora tutta la fase preliminare della Nations League e gli scenari possono cambiare.

Bisognerà scendere in campo per vincere più partite possibile e contenere il tentativo di rimonta delle americane, con la consapevolezza che ci sono dietro altre tre squadre… Insomma lo scenario è comunque positivo, ma la scoppola di Lodz avrà un peso specifico importante. La Germania si trova indietro di 110 punti, Thailandia e Belgio al momento non appaiono come dei fattori.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Turchia 397,46 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

2. Serbia 359,30 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

3. USA 357,65 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

4. Brasile 350,28 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

5. Italia 338,97

6. Cina 329,65

7. Polonia 327,89 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

8. Repubblica Dominicana 308,86 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il preolimpico)

9. Giappone 305,09

10. Paesi Bassi 287,94

11. Canada 265,66

12. Germania 229,32

13. Thailandia 218,61

14. Belgio 199,57

15. Francia 184,99 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, Paese organizzatore)

21. Kenya 162,42 (già qualificata alle Olimpiadi 2024, tramite il ranking per rappresentanza continentale)

Foto: FIVB