Equitazione, scendono a 14 le partecipanti alla Finale di Jumping Nations Cup: restano 4 le avversarie dell’Italia per il pass olimpico

Perde altre due partecipanti la Finale della Nations Cup 2023 di salto ostacoli dell’equitazione, in programma da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre a Barcellona, in Spagna: risultano al momento iscritte 14 formazioni delle 18 aventi diritto alla manifestazione che metterà in palio l’ultimo pass olimpico per qualificare una squadra composta da tre binomi ai Giochi.

L’Italia ha accettato la riallocazione della seconda quota della Regione Asia/Australasia, rifiutata dapprima dal Giappone (avente diritto) e poi dalla Nuova Zelanda (prima subentrante), mentre non è stato possibile riallocare i due posti declinati dai Paesi del Medio Oriente, col primo rifiutato dapprima dagli Emirati Arabi Uniti (aventi diritto), poi dalla Siria (prima subentrante), ed infine dal Canada (avente diritto alla riallocazione), ed il secondo declinato dall’Arabia Saudita.

Sarà dunque una lotta a 5 tra Italia, USA, Messico, Brasile ed Uzbekistan per l’ultimo pass olimpico in palio, ma potrebbe anche esserci una riconsiderazione del risultato dopo i Giochi Panamericani, qualora una tra USA, Messico e Brasile centri il pass alla Finale di Nations Cup e poi rientri tra le tre qualificate ai Giochi Olimpici attraverso i Giochi Panamericani.

La Colombia infatti ha declinato lo slot a propria disposizione, che potrebbe essere preso dall’Argentina, la quale però non ha ancora confermato la partecipazione, così come il posto rifiutato dall’Egitto è stato offerto al Marocco, che non ha ancora accettato la riallocazione.

NAZIONI QUALIFICATE ALLA NATIONS CUP FINAL 2023

I Paesi in grassetto sono in corsa per la conquista del pass olimpico.

Europa Divisione 1: Svizzera, Irlanda, Gran Bretagna, Germania, Belgio, Paesi Bassi, Francia, Italia*

Medio Oriente**: nessuna squadra partecipante

Nord/Centro America & Caraibi: USA, Messico

Sudamerica: Brasile, Argentina***

Africa: Marocco****

Asia/Australasia: Australia

Eurasia: Uzbekistan

Paese ospitante: Spagna

* = Riallocazione da Asia/Australasia.

** = Non è stato possibile riallocare i due posti declinati dai Paesi del Medio Oriente.

*** = Partecipazione da confermare (in sostituzione della Colombia).

**** = Partecipazione da confermare (in sostituzione dell’Egitto).

