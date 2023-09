Volley femminile, Davide Mazzanti: “Non abbiamo dato seguito al ritmo del secondo set”. Danesi: “Forse poco reattive, USA quasi perfetti”

C’è amarezza per la prima sconfitta dell’Italia al Preolimpico di Lodz. Gli Stati Uniti hanno vinto per tre set a uno, dando così alle azzurre un importante dispiacere e la necessità di dover dare il massimo contro Polonia e Germania, sfide decisive al fine di tenere al sicuro al più presto la questione Parigi 2024.

Così dai canali della FIPAV il ct azzurro Davide Mazzanti: “Ci abbiamo provato a tenere il loro passo, ma poi abbiamo commesso tanti errori. Nel secondo set abbiamo spinto al servizio e trovato un buon ritmo a cui però non siamo riuscite a dar seguito soffrendo e non poco le loro giocate tattiche. Situazioni che molto probabilmente ritroveremo anche domani contro la Germania e su cui dovremo prestare molta più attenzione.

C’è anche un tentativo di voltare pagina e pensare proprio alle tedesche: “Però credo che si sia vista una buona qualità in attacco a cui nelle ultime due partite dovremo essere bravi ad associare maggiore continuità. Adesso non è il momento di fare conti, dobbiamo essere concentrati a giocare nel miglior modo possibile le ultime due partite per chiudere nel migliore dei modi questo torneo“.

C’è del pragmatismo, invece, in Anna Danesi, anche lei in scena tramite i canali federali: “Il torneo ci costringe a guardare già a domani, e forse è un qualcosa di positivo. Abbiamo affrontato una grande squadra che ci ha reso molto complicata la prestazione. Forse siamo state poco reattive e dentro la partita chiaramente anche per merito del loro gioco che stasera è stato quasi perfetto”.

Qualcosa di positivo, comunque, arriva: “Il loro gioco non ci ha fatto esprimere come al solito e siamo state più spente in campo. Sarebbe stato meglio strappargli un punticino nella sconfitta, ma spero che quel set vinto facendo vedere buone cose, possa ripagare degli sforzi fin qui fatti“.

Foto: FIVB