Volley femminile, l’Italia strapazza la Corea del Sud: esordio vittorioso al preolimpico, Antropova top scorer

L’Italia ha esordito con una bella vittoria nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale ha sconfitto la Corea del Sud per 3-0 (25-11; 25-20; 25-17), incominciando nel miglior modo possibile la propria avventura a Lodz (Polonia) contro un’avversaria lontana dalla forma dei giorni migliori ma comunque ostica a livello tecnico in virtù di una difesa solida e di un approccio mai arrendevole.

Le azzurre sono tornate in campo dopo l’amaro quarto posto agli Europei, seguito dalla decisione di Paola Egonu di non prendere parte al preolimpico e dal trauma cranico che ha costretto Alessia Orro alla rinuncia. Il CT Davide Mazzanti, che al termine della rassegna continentale aveva dichiarato di non avere avuto la squadra in pugno dopo i Mondiali 2022 e la cui permanenza sulla panchina tricolore è a serio rischio, ha un po’ dovuto reinventare il sestetto titolare, inserendo la palleggiatrice Francesca Bosio.

L’Italia ha svolto al meglio il proprio compito, giganteggiando nel primo e nel terzo set, mentre nella seconda frazione ha dovuto recuperare da una disattenzione iniziale (3-6) prima di sciogliersi. A mettersi maggiormente in luce sono state l’opposto Ekaterina Antropova (13 punti), la schiacciatrice Elena Pietrini (12) e la centrale Anna Danesi (10, 6 muri). Prova solida della capitana Myriam Sylla (12), bene anche l’altra centrale Marina Lubian (8) ed il libero Eleonora Fersino.

Nel corso del terzo set c’è stato spazio anche per la bomber Sylvia Nwakalor (3), la centrale Federica Squarcini (2), la schiacciatrice Francesca Villani (2) e la palleggiatrice Giulia Gennari. Tra le fila della Corea del Sud le migliori sono state Kang Sohwi (10) e Park Jeongah (6).

L’Italia tornerà in campo nella serata di domani (domenica 17 settembre, ore 20.45) per sfidare la modestissima Slovenia. Si preannuncia una vittoria agevole per le azzurre prima del giorno di riposo. Il primo esame probante sarà nel cuore della settimana contro la Thailandia, poi il weekend di fuoco con le sfide contro USA (venerdì), Germania (sabato) e Polonia (domenica). Le prime due classificate del round robin si qualificheranno alle Olimpiadi di Parigi 2024, altrimenti bisognerà sperare nei cinque posti assegnati attraverso il ranking FIVB.

Foto: LiveMedia/Valerio Origo