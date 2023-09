Volley femminile, chi sono le giocatrici della Polonia. La diagonale Wolosz-Stysiak spaventa l’Italia

L’Italia affronterà la Polonia nella partita da dentro o fuori nel torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: chi vincerà staccherà il biglietto per i Giochi, chi perderà dovrà aggrapparsi al ranking FIVB che determinerà le ultime cinque ammesse alla rassegna a cinque cerchi. Appare oggettivamente difficile immaginare una sconfitta degli USA contro la Germania che spalanchi le porte ad altre combinazioni. Conosciamo più da vicino le biancorosse, che giocheranno davanti ai 14.000 tifosi dell’Atlas Arena di Lodz.

Magdalena Stysiak è un opposto di razza, apprezzata in Italia: ha giocato a Scandicci dal 2019 al 2021, poi si è trasferita a Monza/Milano dove ha giocato due Finali Scudetto consecutive. La 22enne, che ha messo a segno 25 punti contro gli USA, si distingue per la sua altezza (203 cm) e per un braccio di grande potenza: non è facile marcarla ed è in grado di aggirare il muro con grande sagacia tecnica. La nativa di Turow ha deciso di trasferirsi al Fenerbahce Istanbul per la stagione di club che inizierà a ottobre.

La bomber sfrutta al meglio la regia illuminante di una delle migliori palleggiatrici al mondo: Joanna Wolosz. La 33enne è la stella assoluta di questa Nazionale ed è uno dei fari di Conegliano, con cui ha vinto cinque scudetti, una Champions League e due Mondiali per Club. Il suo gioco è spumeggiante e vario, sfrutta al meglio tutte le compagne di gioco, insistendo non soltanto sulle attaccanti ma usufruendo anche dei varchi al centro. Soprattutto è in grado di gestire bene la palla anche quando la ricezione di squadra non risulta impeccabile.

Attenzione alle schiacciatrici. I nomi non saranno altisonanti per il grande pubblico, ma Martyna Lukasik e Olivia Rozanski hanno messo a segno 12 punti a testa contro gli USA: Lukasik è stata premiata come miglior martello dell’ultima Nations League chiusa al terzo posto ed è un baluardo del Chemik Police; Rozanski ha invece indossato la casacca di Chieri nell’ultima stagione e ha firmato con Bergamo per la nuova annata agonistica. Il gioco delle due attaccanti in supporto a Stysiak è indubbiamente molto solido e pulito, occorrerà prestare attenzione ai mani-out.

Le centrali sono Agnieszka Korneluk e Magdalena Jurczyk: la prima, magari conosciuta al pubblico con il suo cognome da nubile (Kakolewska), si è già vista in Serie A1 tra Casalmaggiore e Scandicci; la seconda è in forza al Developres Resovia. Il libero è Maria Stenzel del Warszawa-Radom: poco appariscente, ma da non sottovalutare. La panchina non offre tantissimo: la palleggiatrice Katarzyna Wenerska, l’opposto Monika Galkowska, le centrali Kamila Witkowska e Joanna Pacak, le schiacciatrici Aleksandra Szczyglowska, Martyna Czyrnianska e Monika Fedusio.

Foto: FIVB