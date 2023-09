Volley femminile, cosa succede se l’Italia perde con la Polonia: come Ã¨ messa nel ranking per le Olimpiadi

L’Italia affronterà la Polonia in uno scontro diretto che metterà in palio la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024: chi vincerà staccherà il biglietto per la rassegna a cinque cerchi, chi perderà dovrà passare da un’altra finestra per meritarsi la partecipazione ai Giochi (salvo una clamorosa sconfitta degli USA contro la Germania). L’incontro di Lodz vale il volo per la capitale francese, la nostra Nazionale di volley femminile dovrà inventarsi una magia esagerata contro la compagine biancorossa sostenuta dai 14.000 tifosi dell’Atlas Arena.

Cosa succede se l’Italia perderà con la Polonia (e le americane non crolleranno contro le tedesche)? A quel punto bisognerà aggrapparsi al ranking FIVB, che al termine della fase preliminare della Nations League 2024 determinerà le ultime cinque compagini ammesse alla prossima rassegna a cinque cerchi. Va però tenuto conto che i posti scenderanno a quattro, perché bisognerà tenere in considerazione l’obbligo di rappresentanza continentale: nei fatti il Kenya, al momento ventunesimo, è già sicuro di essere a Parigi in quota Africa.

L’Italia per ora occupa il quinto posto nella graduatoria internazionale alle spalle di Turchia, Serbia, USA, Brasile e davanti a Cina, Polonia, Giappone, Repubblica Dominicana, Olanda (anche durante i preolimpici vengono assegnati punti per la graduatoria internazionale). Turchia e Serbia si sono già qualificate a Parigi 2024 attraverso i preolimpici e verosimilmente stasera si aggiungeranno gli USA. Oggi si giocano Brasile-Giappone e Repubblica Dominicana-Olanda, ovvero due spareggi che valgono il pass (chi li vince fa festa, alle caraibiche basterebbe anche una sconfitta al tie-break). La Cina è invece già fuori dal discorso attraverso il preolimpico e dovrà necessariamente passare dal ranking.

All’Italia converrebbe che si qualificassero ai Giochi attraverso questi tornei le squadre che la precedono nel ranking, in modo da potersi giocare i quattro posti a disposizione attraverso il ranking FIVB con chi è costretto all’inseguimento. Al momento, facendo i vari calcoli tra preolimpici e ranking attuale, la prima delle escluse sarebbe il Canada, che è undicesimo in graduatoria a 31 punti di distacco dall’Olanda e a 86 punti dall’Italia. La Germania è dodicesima e accusa 117 punti dalle azzurre. Allo stato attuale l’Italia sarebbe ampiamente qualificata alle Olimpiadi 2024 attraverso il ranking, ma chiaramente le cose potrebbero cambiare visto che verranno considerati i risultati della fase preliminare della Nations League 2024.

RANKING FIVB VOLLEY FEMMINILE

1. Turchia 396,02

2. Serbia 359,30

3. USA 357,65

4. Brasile 350,28

5. Italia 346,87

6. Cina 321,21

7. Polonia 319,99

8. Giappone 307,36

9. Repubblica Dominicana 305,15

10. Paesi Bassi 291,64

11. Canada 260,86

12. Germania 229,32

13. Thailandia 218,61

14. Belgio 201,01

15. Francia 184,99

—

21. Kenya 162,42

Aggiornato alle ore 00.01 di domenica 24 settembre, con i risultati di tutte le partite disputate il giorno precedente.

Foto: FIVB