Italia-Polonia oggi in tv, orario Preolimpico volley femminile: programma, tv, streaming, sestetti

Oggi domenica 24 settembre (ore 20.30) si gioca Italia-Polonia, match valido per il torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley femminile. La nostra Nazionale scenderà in campo a Lodz (Polonia) per fronteggiare le padrone di casa nell’ultimo incontro del round robin. Le biancorosse avranno il sostegno dei 14.000 tifosi dell’Atlas Arena.

Le due squadre sono appaiate in classifica generale a quota 5 vittorie (15 punti) e dunque assisteremo a un autentico scontro diretto: chi vincerà staccherà il biglietto per i Giochi, chi perderà dovrà poi aggrapparsi al ranking FIVB (salvo un’improbabile sconfitta degli USA contro la Germania). Si preannuncia un confronto particolarmente acceso e molto equilibrato.

Il CT Davide Mazzanti dovrebbe confermare quella che è ormai la formazione titolare: in cabina di regia ci sarà Francesca Bosio con Ekaterina Antropova opposto, Myriam Sylla ed Elena Pietrini le schiacciatrici, Anna Danesi e Marina Lubian al centro, Eleonora Fersino il libero. Dall’altra parte della rete spiccano la palleggiatrice Joanna Wolosz e l’opposto Magdalena Stysiak.

Di seguito il calendario completo,il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Polonia, incontro valido per il preolimpico di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Volleyball World Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-POLONIA VOLLEY OGGI

Domenica 24 settembre

Ore 20.30 Italia vs Polonia – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ITALIA-POLONIA OGGI: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), per gli abbonati.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Volleyball World Tv, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.

POSSIBILI SESTETTI TITOLARI ITALIA-POLONIA

ITALIA: Bosio-Antropova, Sylla-Pietrini, Danesi-Lubian, Fersino.

POLONIA: Wolosz-Stysiak, Lukasik-Rozanski, Korneluk-Jurczyk, Stenzel.

Foto: FIVB