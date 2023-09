Volley femminile, chi sono le giocatrici degli USA che affronteranno l’Italia. Squadra stellare con panchina profonda

L’Italia affronterà gli USA nel match cruciale del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024. Dopo aver infilato quattro vittorie consecutive contro Corea del Sud, Slovenia, Thailandia e Colombia, la nostra Nazionale tornerà in campo questa sera (ore 20.45) per fronteggiare gli Stati Uniti in un incontro che promette scintille a Lodz (Polonia). Si tratta di un vero e proprio scontro diretto tra le due capoliste, nei fatti chi vincerà metterà una seria ipoteca sulla conquista del pass per i Giochi, mentre chi perderà sarà poi costretta a giocarsi il tutto per tutto nel weekend contro Polonia e Germania.

L’Italia si presenta all’appuntamento dopo la delusione degli Europei e con una formazione priva di tante stelle, ma con tutte le carte in regola per minare le certezze della corazzata di coach Karch Kiraly, che ha comunque ceduto un paio di set complessivi a Slovenia e Corea del Sud. Le Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020 partiranno con i favori del pronostico, ma la partita è apertissima. Diamo uno sguardo più da vicino alle giocatrici degli USA.

Jordan Thompson è un opposto micidiale, dotata di un grande braccio e di una potenza degna di nota. Ammirata in Italia con la maglia di Milano nell’ultima stagione, da ottobre tornerà in scena con la maglia del VakifBank Istanbul prendendo il posto di Paola Egonu nella formazione che ha vinto l’ultima Champions League. La sua seconda è Andrea Drews, vista nell’ultima stagione a Vallefoglia e che ora tornerà in Giappone al JT Marvelous.

Le due schiacciatrici di riferimento sono Kelsey Robinson e Jordan Larson: la prima è un volto particolarmente noto di Conegliano, con cui ha vinto due scudetti; la seconda è l’esperta 36enne apparsa in grande spolvero a Milano. Stiamo parlando di due attaccanti dotate di un enorme equilibro tra attacco e difesa, delle garanzie assolute dotate di una grande varietà di colpi e in grado di minare le certezze avversarie. Le riserve non scherzano: Kathryn Plummer, vincitrice degli ultimi due scudetti con Conegliano, sarebbe titolare in quasi tutte le Nazionali; Avery Skinner è il nuovo acquisto di Chieri e promette bene; Alexandra Frantti si è distinta nell’ultima stagione a Casalmaggiore, dopo essere passata a Chieri in precedenza, ed è stata acquistata dal VakifBank.

Al centro un mostro sacro come Chiaka Ogbogu, pilastro del VakifBank con cui ha vinto due Champions League: i suoi primi tempi sono fulminei, spesso spiazza le rivali e mette in crisi qualsiasi squadra. La 28enne sarà affiancata da Dana Rettke, spilungona di 203 cm che a Milano ha già fatto vedere le sue grandi doti a muro. L’altra alternativa in reparto è Haleigh Washington, che gioca in Italia dal 2018: Ravenna, Brescia, Busto Arsizio, Novara e ora Scandicci.

L’anello un po’ debole potrebbe essere la palleggiatrice, anche se Lauren Carlin non è dispiaciuta nell’ultimo anno a Casalmaggiore (in passato anche a Scandicci e Novara) e da ottobre giocherà in Turchia con l’Aydin. La sua seconda è Ashley Evans, mentre il libero è la capitana di questa squadra: la solidissima Justine Wong-Orantes, attualmente in forza al Potsdam in Germania. Thompson, Larson, Drews, Ogbogu, Washington, Robinson e Wong-Orantes sono Campionesse Olimpiche di Tokyo 2020.

Foto: FIVB