Volley femminile, Alessia Orro salterà il Preolimpico! Cosa è successo e chi la sostituisce

Alessia Orro non prenderà parte al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024, che andrà in scena a Lodz (Polonia) dal 16 al 24 settembre). L’Italia dovrà fare a meno della sua palleggiatrice titolare per il rovente preolimpico che metterà in palio due pass per i prossimi Giochi. L’assenza della regista di Milano è dovuta a un problema fisico: l’alzatrice non è in grado di prendere parte all’evento a causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale per il terzo posto disputata ai recenti Europei e persa con un secco 3-0 contro l’Olanda. Gli accertamenti neurologici clinici e strumentali sono risultati negativi, ma si è preferito non rischiare.

Si tratta di un’assenza molto grave per l’Italia, che perde una pedina fondamentale nel sestetto. A questo punto Francesco Bosio dovrebbe diventare la palleggiatrice titolare. La 26enne di Novara ha giocato la prima parte dell’ultima Nations League e si è vista agli Europei in regime di doppio cambio (subentrava con Paola Egonu per sostituire Orro ed Ekaterina Antropova). Proprio ieri il CT Davide Mazzanti aveva convocato Giulia Gennari, che a questo punto dovrebbe essere la palleggiatrice di riserva.

Si preannuncia un preolimpico tutto in salita per l’Italia, che non avrà a disposizione neanche Paola Egonu. A completare la formazione titolare dovrebbero dunque essere l’opposto Ekaterina Antropova, le schiacciatrici Miryam Sylla ed Elena Pietrini, le centrali Anna Danesi e Marina Lubian, il libero Eleonora Fersino. L’Italia dovrà fare i conti soprattutto con USA e Polonia nella corsa verso i due pass olimpici, senza però sottovalutare Thailandia, Germania e Corea del Sud, mentre Colombia e Slovenia sono ampiamente inferiori.

PERCHÉ ALESSIA ORRO SALTA IL PREOLIMPICO?

A causa dei postumi di un trauma cranico subito durante la finale per il terzo posto disputata ai recenti Europei.

CHI SOSTITUISCE ALESSIA ORRO AL PREOLIMPICO: CAMBIA LA PALLEGGIATRICE TITOLARE

Francesca Bosio dovrebbe diventare la palleggiatrice titolare. Giulia Gennari è l’altra opzione a disposizione.

Foto: Valerio Origo