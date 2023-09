Volley, Europei 2023: la Polonia batte la Serbia in un rovente braccio di ferro e vola in semifinale

La Polonia ha sconfitto la Serbia per 3-1 (26-28; 25-15; 36-34; 25-17) in un roboante quarto di finale degli Europei 2023 di volley maschile. I biancorossi si sono imposto al termine di uno scontro diretto altamente equilibrato e avvincente giocatodavanti al pubblico del PalaFlorio di Bari, meritandosi così la qualificazione alle semifinale di Roma contro la Slovenia. La compagine balcanica esce a testa altissima dopo aver messo paura ai vicecampioni iridati per un paio di ore e aver sognato il colpaccio contro la favorita della vigilia.

Gli uomini di coach Nikola Grbic hanno rimontato da 9-13 nel primo set e hanno avuto anche due palle non consecutive per chiudere i conti (25-24 e 26-25), ma hanno poi ceduto di fronte al micidiale uno-due dei balcanici. I biancorossi hanno poi dominato la seconda frazione, prima di un pirotecnico terzo parziale caratterizzato da un’infinita serie ai vantaggi: la Polonia ha avuto prima tre set-point e poi altri due inframezzati da una chance per la Serbia, occasione balcanica sul 30-29, poi una per i vicecampioni del mondo sul 31-30, la Serbia se ne procura altre due (32-31 e 33-32) ma ancora una volta i biancorossi le annullano e poi chiudono i conti sul 36-34. La batosta è stata enorme per i ragazzi di coach Igor Kolakovic, crollati in un quarto set praticamente a senso unico.

Prestazione sopra le righe da parte dell’opposto Lukasz Kaczmarek (21 punti, 3 muri, 55% in fase offensiva). Lo schiacciatore Wilfredo Leon si è messo in mostra con 19 punti (3 ace, 3 muri, 52% in attacco), ma sul finire del terzo set è stato sostituito da Kamil Semeniuk (7 punti, 3 muri) che ha poi giocato di banda accanto ad Aleksander Sliwka (13 punti). Ottima regia di Marcin Januz, in doppia cifra anche i centrali Norbert Huber (11 punti, 2 muri, 2 ace) e Jakub Kochanowski (12 punti, 3 muri, 2 ace). Alla Serbia non sono bastati Miran Kujundzic (18 punti) e Drazen Luburic (19 punti), Aleksandar Atanasijevic è a tratti subentrato dalla panchina (4 punti), 9 punti per Aleksa Batak, 5 (3 muri) per Marko Podrascanin.

Foto: Photo LiveMedia/Nicola Mastronardi