Volley, Fefé De Giorgi verso Italia-Macedonia: “Fatto un lavoro importante, trovate squadre interessanti”

Giornata di vigilia per l’Italia, che domani (sabato 9 settembre, ore 18.00) affronterà la Macedonia del Nord negli ottavi di finale degli Europei 2023 di volley maschile. La nostra Nazionale partirà con tutti i favori del pronostico di fronte al proprio pubblico del PalaFlorio di Bari e andrà a caccia della qualificazione ai quarti, dove poi affronterebbe la vincente della sfida tra Olanda e Germania.

I Campioni del Mondo e d’Europa si presentano all’appuntamento dopo aver vinto cinque incontri nella fase a gironi e aver guadagnato il primo posto nel raggruppamento. Simone Giannelli e compagni vogliono continuare a farsi largo in questa rassegna continentale e l’incrocio con la modesta compagine balcanica non deve impensierirli.

Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la situazione nella conferenza stampa della vigilia: “Sono orgoglioso e soddisfatto di quanto fatto fino ad ora e di essere qui in Puglia nella mia terra. Arriviamo bene a Bari, abbiamo fatto un percorso importante dai 10 giorni di lavoro a Cavalese post Nations League in cui abbiamo cercato di gestire al meglio il tempo per lavorare. Il Memorial Wagner in Polonia ci è servito per confrontarci con squadre pretendenti al titolo europeo“.

Il tecnico pugliese ha poi proseguito: “Nella fase a gironi abbiamo trovato squadre interessanti, arriviamo quindi bene a questa fase a eliminazione diretta. Credo ci siano squadre che possono fare bene, ad esempio la Serbia credo sia una squadra che può creare problemi, così come l’Olanda e la Germania. Tutte squadre che da anni orbitano tra quelle di alto livello”.

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo